Bruno Herrero llega al Xerez DFC "superilusionado y con muchísimas ganas de volver a jugar en Chapín", ha declarado el nuevo futbolista azulino en la presentación que se ha llevado a cabo en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, "un lujo, una maravilla de instalaciones y patrimonio que tenemos en la ciudad". En el acto han estado presentes el director de la Real Escuela, Jorge Ramos, y Edu Villegas, director deportivo del club.

El centrocampista jerezano ha agradecido el interés que ha puesto el club por su fichaje, considera "pieza clave" la presencia de José Herrera en el banquillo y señala que el primer objetivo es amoldarse a la filosofía de juego del nuevo técnico, con el que coincidió dos temporadas en el San Fernando.

-De vuelta a casa.

-Estoy superagradecido a Edu, a todos los socios del Xerez, a José y a David por el trato y el interés de haberme traído aquí. Vengo con la misma ilusión de cuando era benjamín. Aunque tengo ya una edad avanzada para el fútbol, tengo esa ilusión intacta y con más ganas incluso, vengo con mucha hambre de fútbol y con ganas de divertirme y pasarlo bien y sobre todo tengo muchísimas ganas de volver a jugar en Chapín y a disfrutar del fútbol.

-¿Qué ha pesado más a la hora de decidirse?

-Ha sido una mezcla de todo, pero me hacía muchísima ilusión volver a jugar en Chapín. Eché unos años muy buenos aquí hace ya unos años. Después, el interés que ha puesto Edu. Cuando alguien apuesta así de fuerte por ti te atrapa y la verdad es que ni me lo pensé. Para mí es un lujo y estoy superilusionado de volver a jugar al fútbol aquí.

-Va a coincidir de nuevo con José Herrera. También habrá influido lo suyo.

-Está claro que también ha sido una pieza clave. Lo conocía personalmente de antes y sobre todo los dos años en el San Fernando. Conozco su metodología de juego y su filosofía. Así que sé lo que me voy a encontrar este año futbolísticamente hablando con José y ha sido una pieza clave que esté al mando del equipo.

-¿Qué cree que puede dar al Xerez DFC?

-Aparte de lo que pueda aportar en el campo con mi fútbol y mis cualidades futbolísticas, voy a poner por supuesto todo lo que tengo dentro para ayudar en el vestuario y también al club en lo que haga falta. Llevo unos cuantos años jugando al fútbol y tengo esa experiencia. Lo pondré todo y si puedo aportar a mis compañeros ese granito de arena, mejor todavía.

-Como la mayoría de jugadores, lleva meses sin jugar. Habrá ya ganas. ¿Cómo está físicamente?

-Desde mitad de marzo sin jugar y para los que llevamos toda una vida jugando es mucho tiempo sin tocar un balón de fútbol. Más ganas aún las que tenemos jugadores como yo de empezar y que la pelota ruede. Físicamente me encuentro muy bien, porque individualmente he estado haciendo mis cosas. El inicio de la pretemporada será un poquito atípico y habrá que tener un poco más de cuidado en temas de lesiones.

-¿Qué le ha contado su hermano del club?

-Me ha hablado muy bien del club y de la pedazo de afición que hay. Es otra de las cosas a la hora de recalar aquí.

-Cómo ve la plantilla que se está conformando?

-Una plantilla supercompleta, ahora mismo tenemos un equipo que mirando todas las líneas está reforzado. A lo mejor algún retoquito que Edu tendrá en cabeza, pero la veo superbien.

-¿Y qué objetivo se marca?

-Nuestro objetivo es a corto plazo, el mío es el entrenamiento del lunes. No voy mucho más allá. Hacer un equipo, coger la filosofía de Jose, que seguramente a mí me cueste menos, pero que venga un entrenador con un librillo distinto puede costar al principio, así que el primer objetivo es hacer un equipo y jugar como quiere Jose. Luego, a largo plazo nuestro juego nos pondrá donde nos tenga que poner.