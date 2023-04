Carri: "Cada partido es ya a vida o muerte"

El Xerez DFC venció al Cartagena B en La Manga Club y puso fin a su mala racha lejos de Chapín -la última victoria fue a finales de diciembre en Utrera- gracias a un tanto de Carri a los cinco minutos de partido. Los azulinos esta vez no cometieron errores defensivos y aprovecharon una de sus ocasiones para sumar los tres puntos y situarse a cinco de la permanencia y a cuatro del play-out a falta de seis jornadas.

Carri fue el autor del gol de la victoria, el cuarto en su cuenta particular esta temporada, lo que le sitúa como máximo anotador del Xerez DFC. El centrocampista admite que atraviesa un buen momento de forma, aunque no le gusta decir que ha ido de menos a más esta temporada: "Es verdad que ahora estoy mejor que al principio, pero la gente me compara con el Carri del San Fernando y es que allí jugaba de mediapunta y aquí juego en muchas posiciones, en banda algunas veces y otras de pivote, como el domingo o la semana pasada. Lo importante es que estoy en un buen momento y que el equipo ha ganado este fin de semana", apuntó. En cuanto a su gol y ser el pichichi del equipo, señala que "me están saliendo las cosas, me tocó a mí como le podía haber tocado a otro compañero, este gol me viene bien para la moral".

El atacante chiclanero piensa ya en el Mar Menor, rival este domingo del XDFC en Chapín, un encuentro que confía sea el resurgir del equipo tras recortar puntos con la permanencia. El partido es vital, como señala el azulino: "Cada encuentro es a vida o muerte para nosotros, pero no queremos mirar más allá, esta semana toca Mar Menor y sólo pensamos en ese encuentro. Es verdad que la victoria contra el Cartagena B nos da un plus de confianza y seguro que nos viene bien para esta semana", admite.

Carri está "convencido" de que el Xerez DFC va a terminar llevando a cabo la proeza de lograr la permanencia después de haber estado a 8 puntos de la salvación. De momento, el equipo ha recortado distancias y tiene en Chapín cuatro partidos de los seis que quedan para acabar el curso: "Yo estoy convencido, lo llevo diciendo desde hace un mes, que se puede y estoy seguro de que lo vamos a conseguir. La verdad es que fue una jornada redonda porque pincharon todos los que tenían que pinchar, pero yo insisto en no mirar más allá de nosotros, si nosotros estamos bien estamos seguros de que se va a conseguir el objetivo".

La clave para ganar al Cartagena B estuvo en que "minimizamos los errores que estábamos cometiendo en partidos anteriores y conseguimos lo que tanto nos está costando, que es meter gol. Nos adelantamos, que hacía tiempo que no lo lográbamos y luego supimos llevar el partido a lo que nos interesaba. El que golpea primero golpea dos veces y en esta categoría y más en las fechas que estamos es más importante porque los equipos ya no juegan, compiten, los partidos son muy cerrados y quien se pone por delante tiene muchas posibilidades de ganar".

El jugador xerecista cree que "llevábamos dos o tres semanas mereciendo los tres puntos y estábamos sufriendo mucho castigo. En El Ejido no merecimos perder, contra el Granada no sólo se mereció el equipo empatar sino hasta ganar y por fin conseguimos la recompensa". Y admite que, como todos, tiene hechas sus cuentas: "Lo bonito que tiene este deporte es que puede pasar de todo, para bien y para mal. Todos hacemos cuentas, yo en mi casa las hago, pero tengo claro que hay que ir partido a partido, el de Mar Menor es otra final y no podemos mirar más allá de ese partido. A la altura que estamos no hay ni partido ni rival fácil, ninguno, porque todos nos jugamos algo, todos tienen sus intereses y el Mar Menor nos lo va a poner difícil, pero como otro cualquiera, cada partido es un mundo".