El presidente del Xerez DFC, Rafael Coca, ha explicado que el motivo por el que el Xerez CD sólo podrá acceder el domingo a Chapín con su primer equipo y los miembros del cuerpo técnico con licencia federativa se debe a que es lo que marca el protocolo COVID de la Federación", aunque los dos jugadores con ficha del Afición Xerez, Samu y Luis Alvarado, podrán entrar también con el primer equipo. "Nuestro responsable COVID se ha puesto en contacto con Juan Pedro y éste le ha preguntado que qué pasaba con esos dos jugadores y le hemos dicho que sin problemas. Si son dos futbolistas más serán 24, lo que no podemos es meter a 40".

Rafael Coca ha querido aclarar también que "a Ceuta no fue ningún directivo nuestro, no es cierto" y "en lo demás, nos limitamos a cumplir lo que dice la Federación Andaluza y por protocolo COVID entrarán los que están en los listados federativos, tanto técnicos como jugadores".

En cuanto a los directivos, "igualmente los que estén inscritos en la Federación hasta un máximo de cuatro, creo recordar". En este sentido, ni José Luis Mateos ni Juan Díaz están inscritos y "no nos podemos saltar las normas de la Federación. A mí qué más me da que entre una persona u otra, no hay animadversión, pero con esto del COVID es muy peligroso. Hemos recibido numerosas llamadas de patrocinadores nuestros que quieren entrar y les hemos tenido que decir que no, que no es posible porque no hay público y que no podemos permitirles el acceso con todo el dolor de nuestro corazón".

El presidente del Xerez DFC también ha querido puntualizar por qué no accederá el jefe de prensa del XCD: "Este señor, sí es verdad que hace seis años, tuvo el feo detalle de insultar a la alcaldesa, a la delegada de Deportes y desearle la muerte a Pepe Ravelo en un vídeo. Sé que posteriormente le dirigió una carta a la señora alcaldesa, a la delegada de deportes e incluso pidió perdón a Pepe Ravelo". Sin embargo, Rafael Coca explica que "no ha pedido perdón ni al club ni a sus socios y le hemos pedido que lo hiciera por el mismo medio de entonces". Según el presidente azulino, no ha cumplido y por eso no se le permitirá el acceso, aunque señala que cualquier otra persona de comunicación del Xerez CD debidamente acreditada podrá entrar en Chapín.