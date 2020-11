Xerez DFC y Xerez CD, desde el principio en lo más alto de la clasificación

La temporada 20/21 en Tercera División cumple este fin de semana su cuarta jornada de competición, que está marcada por la sombra de un posible parón si la Junta de Andalucía se ve obligada a endurecer las medidas de restricción sanitarias que tiene establecidas por la evolución del Covid-19 a partir del próximo día 9 de noviembre.

Con un formato atípico, el inicio de Liga también está resultando atípico, con tres líderes diferentes en cada una de las jornadas, con un sólo triunfo a domicilio, el que logró para abrir el curso el Xerez CD en el Carlos Marchena frente al Cabecense, y sin pleno de puntos. Ningún equipo ha sido capaz de hacer el pleno, nueve de nueve.

El único denominador común en los tres encuentros disputados es que tanto Xerez DFC como Deportivo se han colocado en las primeras posiciones y confirman que son serios aspirantes a luchar por los objetivos importantes. Junto a ellos, el Ceuta también destaca.

Sin derrotas

La igualdad en este comienzo liguero es notabale. De entrada, hay tres equipos que no han perdido, Ceuta, con un partido menos, Xerez CD y Conil, pero no lo han sumado todo. En el otro lado de la balanza, hay otros tres que no saben lo que es ganar, el colista Cabecense, Conil (tres empates) y Antoniano.

Hasta el momento han ostentado el liderato Los Barrios en la primera jornada, empatado a puntos con Xerez CD y Xerez DFC, el Ceuta en la segunda, igualado con Arcos y Xerez CD, y el Xerez DFC en la tercera en solitario con 6 puntos. Los caballas, rivales de los de Pérez Herrera el domingo en el Murube, tienen un partido menos, al no jugar ante Los Barrios por el positivo en Covid-19 de varios jugadores, y no pudieron defender su puesto la pasada jornada.

El único equipo que ha ganado dos partidos es el Xerez DFC de Pérez Herrera, que ha sumado sus puntos en Chapín, con dos victorias por la mínima ante el Rota y el Arcos. Perdió en su visita a la Lebrijana.

Pocos goles

Los goles también brillan por su ausencia y se están marcando muy pocos. La goleada más amplia hasta ahora es la del Ceuta al Antoniano (3-0) y el partido con más tantos, el Xerez CD, 2-Conil, 2.

En tres partidos hay un equipo que aún no ha estrenado su casillero en lo que a tantos a favor se refiere, el Cabecense. Su único punto lo logró el pasado domingo ante el Conil con un empate a cero en casa.

La segunda jornada de Liga fue la última que se disputó con público y el factor campo resultó decisivo, cuatro triunfos locales y sólo un empate, el del Deportivo ante el Conil en La Juventud.

Última hora

El partido más atractivo del domingo es el Ceuta-Xerez DFC, una cita en la que Pérez Herrera parece que podrá contar con Javilillo, que ha entrenado este jueves con el grupo, y en la que defenderá la primera plaza ante un rival directo.

Mientras, el delantero Chuma, con problemas en un tobillo, y el lateral Joselito, con un golpe en el gemelo, también podrán jugar en el Xerez CD ante Los Barrios y va a ser duda hasta el final Álex Valerio.