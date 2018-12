Jorge Herrero se recupera y podrá jugar en el Xerez DFC frente al Cádiz B

El Xerez DFC podrá contar con el centrocampista Jorge Herrero para el derbi ante el Cádiz B de este jueves (17:30 horas) en su regreso a Chapín tras la resiembra.El jerezano está en la lista y Pepe Masegosa apostará por él en el once inicial, aunque sabe que "igual no aguanta todo el partido y me tiene que pedir el cambio, pero tenemos un plan b por si eso sucede".

El partido se lo pierde Adri Rodríguez por sanción y Marcelo por lesión, porque aún no le han retirado la férula de la mano izquierda.

El guardameta Camacho ya tiene el alta, está entrenando con normalidad y fue convocado para el derbi pero Masegosa ha adelantado que Flere seguirá defendiendo el marco azulino. El técnico ha explicado que "independientemente del estatus que tiene Camacho dentro del vestuario, me gusta ser justo con los jugadores y Juan se ha ganado seguir como titular. Con esto, estoy mandando un aviso a todas las demarcaciones, el que lo haga bien siempre juega".

Sobre el rival, que es el menos goleado de los dos grupos de Tercera, destacó: "Su fortaleza atrás es una de sus virtudes pero también lo es su velocidad en punta. Esa combinación les hace ser un equipo muy peligroso. Tiene argumentos para estar arriba, al igual que nosotros, pero mi equipo está capacitado para la ganarle, se crece en los momentos delicados".