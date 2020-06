A Xerez DFC y Ciudad de Lucena se le complica disputar amistosos

A Xerez DFC y Ciudad de Lucena se le complica disputar partidos amistosos. Los dos clubes, que se medirán en una de las dos eliminatorias de la fase de ascenso a Segunda División B en Marbella, se han mostrado sorprendidos por las exigentes medidas sanitarias que la Federación les obliga a cumplir para poder jugar encuentros de preparación de cara a su puesta a punto para el 'play-off'.

Autorización de la Andaluza, acreditar la salud de todos sus jugadores y de su cuerpo técnico mediante certificados médicos tras ser sometidos a los test del coronavirus y jugar a puerta cerrada son algunas de las normas.

Esas premisas son difíciles de asumir si se tienen en cuenta los costes de los test y se agrava la situación a la hora de buscar rivales, ya que si el desembolso es casi inasumible para un equipo de Tercera mucho más lo es para un equipo de inferior categoría.

Los azulinos, por ejemplo, tenían apalabrados tres partidos, ante Jerez Industrial, Ubrique y Marbella, y medirse a los dos primeros les va a resultar casi imposible por las medidas.

Edu Villegas, director deportivo azulino, resalta que "está claro que a falta de casi veinte días para el 'play-off' lo ideal sería jugar de cara a la puesta a punto. No es lo mismo entrenar que jugar y tampoco es lo mismo un partidillo entre nosotros, como el que jugamos el sábado en Chapín, que uno ante un rival que también necesite competir. He hablado tanto con el presidente como con el entrenador, les he entregado la circular y a ver qué decidimos y qué se puede hacer pero va a ser muy complicado".

Por su parte, Dimas Carrasco, entrenador del Ciudad de Lucena, ha admitido que "Sanidad no nos había permitido hacer los amistosos que teníamos estipulados y ahora esto. Tendremos que buscar motivación de otra forma para llegar al 'play-off' en las mejores condiciones posibles. Con las normas se pueden ya jugar pero va a ser complicado, son muy estrictas y difíciles de asumir".

Plan de trabajo

La plantilla azulina ha tenido este lunes el día libre y volverá a los entrenamientos este martes en el campo Pepe Ravelo. Uribe estará pendiente de la evolución tanto de Adri Rodríguez, enfermo, como de Zafra, con una sobrecarga muscular. Ninguno de los dos participó en el partidillo del sábado pero ambos estarán ya este martes junto a sus compañeros.

Mientas el Ciudad de Lucena también ha regresado a los entrenamientos en la tarde de este lunes. Los de Dimas Carrasco encaran una nueva semana de trabajo y el técnico ya sabe que no podrá contar con su fichaje Marcos Pérez para la fase de ascenso.

Con lesión de Sergi Valls, que le obligará a estar inactivo durante dos o tres meses, la entidad lucentina procedió a solicitar la inscripción de su flamante fichaje pero la respuesta de la Federación Española ha sido bastante clara, el reglamento lo impide, ya que su lesión no supera los cinco meses de baja.