"Deberíamos de haber ganado por cómo se dio el partido"

Pepe Masegosa, técnico del Xerez DFC, se mostró "satisfecho" por la "actitud" de sus jugadores en el partido en el Pérez Ureba. El preparador sevillano comentó que su equipo se hizo acreedor a la victoria, más que por ocasiones por presencia en el campo visitante y reconoció que "nos hace falta un par de victorias para hacer buenos estos empates".

"Creo que las acciones en campo contrario en la primera parte las hemos tenido nosotros, hemos llegado bastante bien a zonas de peligro, pero no hemos sabido concretar. La primera de Adrián Gallardo es muy clara, un par de tiros de Jorge, la última que ha sacado alguien a Padilla. En la medida de lo posible, las condiciones del campo y del contrario, hemos ido a por el partido pero es complicado ganar en Tercera porque todos los equipos tienen buenos jugadores y con experiencia", afirmó tras las tablas.

El entrenador azulino se mostró "satisfecho con la actitud de los jugadores, porque si hubiéramos tenido una mala actitud habríamos perdido. Estoy satisfecho del comportamiento de los jugadores, que están muy comprometidos con el club, y seguimos sumando puntos" aunque "necesitamos encadenar un par de victorias para hacer buenos estos empates que hemos tenido", dijo.

Luego, apostilló que "las opciones de ganar las hemos tenido nosotros, pero es una percepción basada en la posesión, en el tiempo que hemos jugado en campo contrario, pero no en goles y por lo tanto es un poco ficticia".

Del Conil, aseguró que tiene "jugadores que atesoran mucha calidad, con muchas horas de vuelo y me parece una plantilla muy capacitada para luchar y dar sorpresas en Tercera División. Tiene capacidad para dar un salto y un susto a cualquier equipo de Tercera y tiene capacidad para estar un poquito más arriba".

Luego, señaló que "a mí me parece que deberíamos haber ganado por cómo se ha dado el partido, pero hemos empatado y eso ya no hay quien lo mueva". Explicó también por qué situó a Casares de segundo punta junto a Gallardo y repitió con Tamayo-Heredia: "Creíamos que en este campo, las bandas iban a tener poco protagonismo y era suficiente con Padilla y Juan Gómez, pero no hemos podido marcar".