Masegosa: “Este empate sabe a victoria después de haberlo visto tan complicado”

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez Deportivo FC, valoraba positivamente el punto conseguido en la visita al Salerm Puente Genil teniendo en cuenta que el empate no llegó hasta el minuto 90: “El partido ha tenido dos partes muy distintas. En la primera ellos han dominado y nos han dejado vivos y la segunda parte ha sido totalmente distinta. Ya en la primera cambiamos el sistema con la entrada de Jorge (Herrero) e intentamos darle más fuerza al centro del campo. El empate es justo y seguimos en una buena línea”.

Con la entrada de Jorge Herrero al campo, Masegosa buscaba tener mayor presencia y control del juego en campo contrario: “Tenía muy claro lo que había que cambiar y decidimos no esperar al descanso. Para jugar con defensa de dos centrales entendía que había que meter un pivote muy posicional”.Para el Xerez DFC termina una semana muy positiva con 7 puntos de 9 posibles: “Este empate sabe como a victoria después de haberlo visto tan complicado en la primera parte y con el poco tiempo que quedaba. Estamos satisfechos, tenemos que encontrar estabilidad en el estado anímico y siempre encadenar varios resultados positivos ayudan a conseguirlo”.

El técnico xerecista ponderaba también que, por primera vez esta temporada, su equipo ha sido capaz de sobreponerse a un resultado adverso para terminar sumando: “Son aspectos que vamos mejorando como equipo y hemos saldado tres partidos con un buen bagaje”.

Para finalizar, el preparador sevillano no quiso entrar a valorar varias acciones reclamadas por el conjunto local -un gol fantasma entre ellas- explicando que “siempre se producen acciones polémicas, no sé si ha sido gol, pero unas veces las decisiones te benefician y otras te perjudican. No se pueden hacer valoraciones de un partido por una acción concreta, a excepción de que marquen significativamente un partido”.