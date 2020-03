El central del Xerez Deportivo FC Edet negó que la noche antes del partido contra el Utrera estuviera de fiesta y aseguró que un aficionado lo llamó "mono negro". Todo comienza cuando en sala de prensa le preguntan a Josu Uribe qué le parecía que un futbolista -sin dar nombre- estuviera en un bar de copas a las dos y media de la noche.

El futbolista, en un mensaje en 'twitter', explicaba estar "muy triste" porque un aficionado "me llama mono de mierda y me acusa de lo que no hice". Edet añadió que "eso es racista" y aseguró estar "orgulloso de mi color". "Estoy sacrificando a mi familia, especialmente a mi hijo, pero estoy aquí dándolo todo. No estoy feliz por haber perdido el partido, pero realmente estoy triste de haber sido llamado mono negro".

Por su parte, Josu Uribe, entrenador del Xerez DFC, consideró que, de ser cierta, le parecía una noticia "gravísima. No la puedo contestar, pero esa es una actitud lamentable y deplorable de cualquier deportista si es así. Pero tampoco es el momento de chocar, es el momento de estar muy juntos. Eso, si es cierto, es gravísimo pero primero tendré que enterarme", ya que no quiere que se meta a todos en el mismo saco.