Al Xerez DFC sólo le sirve el triunfo frente a un Gerena bastante irregular

Sin margen para un nuevo error. El Xerez DFC es consciente de que no puede fallar en su visita al José Juan Romero (domingo, 11:30) para enfrentarse al Gerena si quiere cerrar el año en una situación privilegiada, cerca de las cuatro plazas que dan opciones de disputar la fase de ascenso a Segunda División B. El empate del pasado jueves ante el Sevilla C no convenció a una afición que esperaba más.

Tras el punto arañado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, los xerecistas conservaron su octavo puestos pero, después de los resultados que se dieron en el resto de encuentros adelantados, se quedaron a cinco del Ceuta, que ahora es el cuarto clasificado con 40 puntos.

Los azulinos rinden visita en este último encuentro del año y también de la primera vuelta a un rival irregular, que no ha empatado ningún encuentro en su campo y que ha ganado seis y perdido cinco. Se encuentra situado en la mitad de la tabla (11º) con 26 puntos pero no se puede descuidar porque está a sólo cuatro de los puestos de descenso.

El Xerez DFC ofreció en Sevilla una buena imagen y generó ocasiones pero le faltó acierto a la hora de definir. Eso lastró a un bloque que se ha abonado al empate, algo que le está costando caro, ya que le está impidiendo acercarse más a esa deseada cuarta plaza.

El choque ante los de Paco Peña dejó a los azulinos sin Javi Casares, que se rompió un dedo de una mano, y Masegosa tampoco va a recuperar a Jorge Herrero. El centrocampista continúa con problemas musculares y está descartado, aunque el técnico va a esperar hasta última hora para comprobar si al menos puede contar con él para que esté en el banquillo. Por contra, es alta Juan Gómez, que ya cumplió su partido de sanción y superó sus molestias en los isquiotibiales.

Masegosa, optimista Pepe Masegosa, entrenador del XDFC, admite que su equipo está dolido por el empate ante el Sevilla C pero a la vez "motivado y confiado. Generamos ocasiones para haber ganado el partido, lo malo hubiese sido no crearlas. Volvimos a demostrar que estamos capacitados para superar a cualquier rival y en cualquier campo. Todos los futbolistas están con ganas de cerrar el año con una victoria, que es el objetivo". No se fía del Gerena y advierte que "tienen buenos jugadores y un estilo de juego muy definido desde hace años, que siempre gira sobre Tore. Tendremos que hacer un partido serio, intensos, jugar como bloque y ser verticales". Vuelve a tener importantes bajas para este desplazamiento pero "no me quiero quejar. Nos falta Javi y Jorge es complicado que esté. No los tenemos y los que estamos están capacitados para sacar el partido adelante, aquí todos son importantes y eso lo digo siempre. Hemos recuperado a gente y vamos a rotar para dosificar los esfuerzos".

Teniendo en cuenta las características del campo y del rival, es probable que el preparador sevillano recupere la defensa de cuatro, con lo que con Juan Gómez el lateral izquierdo, Padilla y Marcelo lucharán por un puesto en el derecho. Joaqui y Rojas serán los centrales y Adri Rodríguez, Álex Colorado y Jojo estarán en la medular, con Bello y Heredia en las bandas y Adrián Gallardo en punta.

El Gerena, que también adelantó al pasado miércoles su encuentro correspondiente a la jornada 22ª y superó por 3-1 al Guada, espera a a los xerecistas motivado y con la intención de quedarse con los tres puntos en juego. Es alta Jesús Vega tras cumplir sanción y tienen las bajas de José, lesionado, y la de Rafa Valencia, que se ha marchado de la entidad por motivos laborales.