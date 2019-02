Guadalcacín-Xerez DFC, un derbi muy desigual

Ambientazo en el Fernández Marchán para un derbi desigual sobre el papel. El Guadalcacín, colista de la categoría con sólo diez puntos, recibe al Xerez DFC, todo un aspirante a disputar la fase de ascenso a Segunda División B, que llega a esta cita, a partir de las cinco de la tarde, tras golear al Ceuta (4-2) en Chapín con su nuevo técnico, Andrés García Tébar.

El preparador manchego suplió a Pepe Masegosa la pasada semana con éxito, su único objetivo es no dejarse puntos en su cita ante los de Jesús Mendoza pero no se fía del rival. Los xerecistas necesitan sumar de tres en tres para acercarse un poco más a las cuatro primeras plazas, posiciones que ahora sólo tienen a cuatro puntos.

El Xerez DFC jugará como en casa, ya que estará arropado por muchísimos seguidores, y no debe volver a las andadas que le costaron la salida a Masegosa. Tienen prohibido dar una de cal y otra de arena a falta de catorce jornadas para el final de Liga. Acumulan dieciocho jornadas sin perder pero con demasiados empates, un total de once en esos partidos.

La goleada de la pasada semana ha tenido un efecto balsámico, las aguas, que bajaban revueltas, han vuelto a su cauce, la afición ha recuperado parte de la ilusión perdida y la plantilla ha preparado el derbi sin sobresaltos y en las mejores condiciones.

Sólo la sanción con un partido de Javi Tamayo y los problemas físicos que arrastra Adrián Gallardo desde el pasado miércoles han alterado un poco la tranquilidad en el XDFC. El ariete, no obstante, está en la lista y ayer entrenó junto a sus compañeros con cierta normalidad pero llega un poco justo al encuentro.

El centrocampista jerezano Jorge Herrero, que no pudo jugar el pasado domingo al tener un partido de castigo, es alta y la única novedad de la lista.

García Tébar quiere ganarle tiempo al tiempo y ha sometido a sus jugadores a largas sesiones de trabajo con la finalidad de conocerles lo mejor posible cuanto antes y la de inculcarles su ideas, pretensiones que en un campo de reducidas dimensiones y de césped artificial como el del Guadalcacín serán totalmente diferentes a las de Chapín, aunque ha dejado claro que quiere jugadores inteligentes que sepan leer los partidos en cualquier situación o superficie.

Para este partido, el nuevo entrenador xerecista ha citado a todos los futbolistas disponibles de la primera plantilla (18) más Pepe, atacante del juvenil de Liga Nacional que repite. De estos diecinueve jugadores uno tendrá que ver el partido desde la grada.

En cuanto al once, Tébar no ha dado pistas pero es más que probable que no sea muy diferente al que derrotó al Ceuta. Podría ser hasta el mismo pero también es bastante probable que Jorge Herrero entre en la medular. En el caso de que saliese de inicio el jerezano, uno de los futbolistas del centro del campo tendrían que salir o incluso el sacrificado podría ser Rodri, que actuó de central en Chapín. En ese caso, Adri Rodríguez retrasaría su posición.

En el lateral derecho, tienen opciones tanto Álex Padilla como Marcelo. Las bandas podrían ser para Casares y Bello, con Álex Colorado por dentro y en punta Adrián Gallardo. Alberto Heredia, que debutó la pasada jornada, podría ser otro de los jugadores que se quedaran en el banquillo de inicio.

Problemas Galiano y Regalí se pierden el partido y Robert, Rosales y Luis Castillo no llegan a tope

El Xerez DFC se medirá a un colista que llega después de perder ante la Lebrijana por 3-0 en un par de acciones a balón parado que le costaron muy caras. Como local, aprovechando su campo, compite y planta cara a los rivales pero le falta material para sacar adelante los encuentros.

Jesús Mendoza vuelve a tener múltiples problemas para configurar la lista de convocados de garantías. Regalí no puede jugar por contrato al estar cedido por el club azulino, Diego Galiano sigue lesionado y Rosales, Robert y Luis Castillo están en la citación pero se encuentran entre algodones. Los dos primeros arrastran problemas físicos y el capitán sólo ha podido entrenar un día a tope por el fuerte proceso gripal que arrastra. Es alta Fran Jiménez tras cumplir su sanción y tiene todos los números en su haber para salir de inicio.

El técnico de los azules vuelve a contar con jugadores juveniles y con el lateral zurdo cadete Beni, que se ha ganado la confianza de Mendoza por su trabajo y ganas. Benítez se ha quedado fuera esta vez y estarán en el derbi Fernando y Jacinto.