El Xerez Deportivo FC ha presentado este jueves a Joaqui, que regresa al club azulino apenas seis meses después de su salida por decisión del anterior entrenador, según ha explicado Edu Villegas durante la rueda de prensa que se ha celebrado en Chapín.

-Joaqui, ¿qué valoración hace fichaje y cómo se fragua?

-En Arcos me he sentido muy valorado tanto por la directiva como por el cuerpo técnico desde el primer día. Estaba muy contento allí, pero cuando me salió la propuesta de volver al Xerez y optar por otro objetivo, mi respuesta fue un sí rotundo. Hubo una primera toma de contacto. Edu llamó primero a la directiva antes de ponerse en contacto conmigo. Se iniciaron las negociaciones y yo llegué a un acuerdo con el Arcos para poder salir con la carta de libertad para poder firmar aquí.

-Se puede decir que vuelve a casa 6 meses después.

-Sí, estoy contento y muy ilusionado. Cuando salí, las posibilidades de poder volver eran muy remotas. Se han juntado los astros, tengo esta oportunidad y vengo a aprovecharla.

-Edu Villegas ha explicado que fue una decisión técnica del anterior entrenador. En ese sentido, causó extrañeza su salida teniendo en cuenta que fue titular.

-Como jugador sólo puedo decir que no entraba en los planes del entrenador y no hay más, el fútbol es esto. Jugué 38 partidos como titular y estaba tranquilo en ese aspecto, pero no contaba conmigo; así es el fútbol, yo soy el mismo. Por lo que fuese, no contaba, tampoco hay que darle más vueltas.

-¿Seis meses después es llegar y como si no se hubiera ido?

-Nunca he llegado a perder el contacto, ni con Edu ni con los jugadores que siguen del año pasado. Ha sido un reencuentro bonito. Y a los que no conocía, la verdad que muy bien. El ambiente es muy bueno y el grupo está unido.

-El equipo no pasa por su mejor momento deportivo después de tres derrotas en las últimas cuatro jornadas. A pesar de todo, está a punto del 'play-off'. ¿Cómo se ve esto desde fuera y ahora desde dentro?

-Yo llevo aquí tres días y desde fuera lo ves y decías "ojalá tenga yo esa mala suerte o esa mala racha y estar a un punto del 'play-off' porque entonces cuando sea buena o regular ¿dónde estamos? Personalmente, valorando el vestuario y yo que me he enfrentado a todos los equipos de la categoría excepto al Xerez, sé el nivel que hay y tenemos plantilla para estar en el 'play-off'. La Tercera es muy complicada, cualquiera puede ganar a cualquiera, esto es lo bonito del fútbol, si no siempre ganarían los cuatro primeros y perderían los cuatro últimos. Yo creo que hay plantilla y fondo de armario suficiente para estar arriba.

-Y este domingo, contra el Arcos. Usted mejor que nadie para analizarlo.

-Aquí va a venir a tratar bien la pelota, como hemos ido o fuimos a todos los campos. El entrenador es un espectáculo, trabaja y vive por el fútbol y analiza a los rivales de arriba abajo. Ya te digo que va a venir a proponer y a no encerrarse atrás. Nosotros tenemos que salir a ganar, como el Xerez tiene que hacer en todos los campos como ha hecho desde que se creó. No mirar al rival y sí a darlo todo y a por los tres puntos.

-Por último, ¿qué primera impresión se ha llevado de Josu Uribe?

-Espectacular. Personalmente no lo conocía y por las ruedas de prensa que ha dado y he seguido lo veía un poco serio. Sinceramente, espectacular, muy cercano conmigo y sabe llevar al grupo. Se le ve con muchas ganas, al igual que tenemos los jugadores de meternos ahí arriba.