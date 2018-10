Masegosa: "Estar entre los cuatro primeros nos daría un chute de autoestima"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, tiene claro el objetivo de su equipo esta temporada, terminar la Liga entre los cuatro primeros. Tras derrotas consecutivas ante Algeciras y Betis B, su equipo resurgió frente al Ciudad de Lucena al vencer por 0-2. Sin tiempo para casi nada, recibe al Coria y en La Juventud. El técnico azulino admite que "cada vez que vamos a encarar un partido se produce una activación importante, aunque en esta ocasión vamos a poder disfrutar menos del triunfo del domingo. Creo que hemos sabido reconducir las dos últimas derrotas, tanto a nivel de juego como a nivel emocional y vamos a hacer un buen partido, un encuentro intenso, en un escenario distinto, pero afrontamos la cita con las máximas garantías".

El cambio de campo, bajo su punto de vista, "no debe ser una excusa. Independientemente de cómo esté el campo, debemos tapar nuestros defectos siendo intensos, con un modelo de juego definido y debemos olvidarnos un poco del campo. Además, nos vamos a medir a un Coria que está en una posición cómoda en la tabla y eso es lo que le convierte en peligroso, al margen de que es un rival con mucha experiencia en la categoría, pese a que la pasada temporada estuviese en División de Honor. Vamos a encontrarnos un equipo atrevido, con poco que perder y al que hay que tener muy en cuenta. Espero, como siempre, el apoyo de los nuestros como cada jornada".

El Xerez DFC podría terminar otra semana de tres encuentros en puestos de ascenso. Masegosa no oculta que le encantaría pero tiene los pies en el suelo. "No voy mentir, colocarte ahí arriba nos daría un chute de autoestima, aunque en estos momentos esa posición sería ficticia porque hay muy poco margen de puntos y queda muchísimo para el final a nivel emocional es positivo. Ahora, lo más importante es ir acumulando puntos, sabemos la cifra aproximada que debemos sumar para disputar la fase de ascenso, y debemos seguir ganando partidos. Aún así, insisto, me gustaría verme entre los cuatro primeros, aunque sea empatado a puntos con el quinto".

La Liga ha cubierto su primer cuarto de competición y Masegosa admite que su equipo tiene margen de mejora pero también recalca que podrían llevar algunos puntos más. Bajo su punto de vista, deben ser "más constantes en la eficacia, más constante a la hora de finalizar las ocasiones, dominamos pero no marcamos tantos goles y ser también más duros a nivel emocional defensivamente y saber que se puede empatar un día cero a cero, no pasa nada, hay que ser aguerridos. Es cierto que podríamos llevar algún punto más porque se nos fueron algunos en partidos como el del Algeciras o ante el Sevilla C de forma injusta, pero a lo largo de la Liga luego se va a compensar. Estamos en una situación en la que, llegado el último tercio de liga, me gustaría estar. A falta de diez partidos es cuando se decide todo".