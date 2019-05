El vestuario del Xerez DFC lo tiene claro: "No vamos a fallar"

El Xerez Deportivo FC tiene este domingo una auténtica final para seguir vivo en competición. A eso de las dos y media de la tarde, los azulinos, séptimos clasificados, sabrán si entran -pueden clasificarse cuartos o terceros- en la fase de ascenso a Segunda División B. Para ello, deben superar al Gerena (12:30) y esperar que le favorezcan los resultados entre los partidos Ceuta-Betis Deportivo; Cabecense-Utrera; y Algeciras-Los Barrios.

Dentro del vestuario xerecista se respira un ambiente de expectación y con las ganas obvias de que pasen pronto los días. La plantilla de Andrés García Tébar, con la moral recuperada tras el triunfo en Écija y ver que a algunos de los rivales directos también les flojean las piernas, es consciente de que no puede fallar frente al equipo minero. Luego, tocará esperar.

Uno de los jugadores que a más nivel ha rendido esta temporada es Antonio Bello. El atacante azulino afirma que el partido del domingo es “el más importante en la historia del club, yo diría que el partido del día de la fundación y éste son los más importantes”. Bello señala que "llega el partido que estábamos esperando durante todo el año".

El extremo advierte de la dificultad del partido contra el Gerena: "Hay un problema y es que la gente da por hecho de que ya hemos ganado el partido y no es así. El Gerena no se juega nada, viene a un estadio bonito y sin presión y va a ser complicado, necesitaremos la ayuda de nuestra afición. Lo vamos a dejar todo pero hasta que no se gane el partido no se pueden hacer otras cuentas".

El de Medina Sidonia explica que una de las claves será abrir la lata pronto o tener paciencia si no es así: "Tenemos un equipo con bastante experiencia, gente que ha jugado este tipo de partidos y en categorías importantes y eso se tiene que notar en el campo". Así que "primero tenemos que hacer nuestro trabajo, ir a muerte, ganar y esperar que las posibilidades se cumplan".

Otro experto en estas lides y en no pocas fases de ascenso es Jorge Herrero. El centrocampista del Xerez DFC lanza un mensaje sensato cuando se le pregunta si hacen muchas cábalas en el vestuario: "No nos gusta hacer tantas cuentas porque tenemos que estar centrados en nuestro partido. Evidentemente miras pero si no ganas de nada sirve hacer cálculos”. Eso sí, apunta que “se tienen que dar resultados totalmente factibles y hay combinaciones pero todas pasan por que nosotros seamos capaces de sacar los tres puntos”.

El Gerena llega a Chapín con los deberes hechos, una permanencia atada después de una temporada complicada y sin presión: “Es un equipo que juega alegre y de hecho allí nos complicó mucho la cosa y empatamos a uno. Va a ser un partido complicado porque primero tenemos que templar los nervios, por supuesto ser muy intensos, pero estar tranquilos, sobre todo en los últimos metros y acertar”.

Entrar en la fase de ascenso supondría “otro paso más en la historia de este club que, poco a poco, va subiendo peldaños y cimentando su estructura. Está claro que jugar una liguilla en Tercera División es un paso más y ojalá podamos darlo después de un año complicado, de vaivenes e idas y venidas. Sería un gran premio para todos nosotros porque hemos sido capaces de superarnos y de revertir la situación en determinados momentos que no eran fáciles y de creer. Sabemos, y se dice mucho, que cuando teníamos que dar un golpe en la mesa a lo mejor no lo hemos aprovechado, pero estamos viendo lo difícil que es esta categoría. La semana pasada el Ceuta y el Utrera pensaban que ya estaban en liguilla y las piernas flojean cuando llegan estos momentos, hay mucho nivel esta temporada en Tercera. Seamos positivos, vamos a ilusionarnos y ojalá caiga de nuestro lado”.

El centrocampista pide el apoyo de la afición para este último partido de liga porque "hay momentos en un partido en los que se flaquea y siempre ver ahí a la afición animando es un aliciente. Estoy seguro de que habrá un ambiente bonito y ojalá podamos celebrarlo al final”.

También con una dilatada experiencia cuenta Javi Casares. El ex de Alavés, Oviedo, Hércules o San Fernando se muestra cauto ante el partido del domingo: “No podemos pensar en los demás si no hacemos primero nuestro trabajo y ya hemos visto esta temporada que no es nada fácil ganar”.

Y es que en las últimas jornadas se están dando resultados de lo más variopintos: “Estamos viendo que la categoría es complicadísima. Lo hemos hablado entre nosotros, si te pones a mirar los 18 grupos de Tercera, en el 90 por ciento está todo decidido y en el Grupo X hay hasta siete candidatos. Es la prueba de la exigencia de este grupo décimo”.

El mediapunta jerezano cree que la clave del partido estará en saber gestionar la ansiedad y no obsesionarse si el gol no llega pronto, añadiendo que se trata de un encuentro para demostrar “la personalidad” de cada uno: “Tenemos que intentar salir sin nervios, si jugamos como en Écija sabemos que no vamos a tener ningún problema, pero hay que salir así, con intensidad y sin precipitarnos. Lo importante es salir a pelear cada balón, presión tras pérdida, ahogarles y que ellos vean que aquí no pueden rascar nada. Vienen sin presión y se pueden complicar las cosas. Es un partido de los que hay que ganar desde el vestuario, jugar con tranquilidad, llevamos todo el año diciendo que tenemos buen equipo y no vamos a fallar. En un partido tan importante, todos tenemos que dar un paso adelante”.

Por último, espera celebrar con la afición la clasificación para el ‘play-off’: “Va a ser una jornada bonita y de locura, de transistores porque todo el mundo va a estar pendiente de su partido y de los demás. La afición no va a fallar y seguro que vendrá mucha gente para estar a nuestro lado. Ojalá podamos celebrar algo bonito y histórico en el club”.