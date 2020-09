El Xerez DFC de Pérez Herrera ya ilusiona

El Xerez DFC disputó en el Manuel Polinario ante el Salerm Puente Genil (2-2) su primer encuentro oficial de la temporada, la ida de los cuartos de final de la Copa RFAF. Los azulinos encajaron el gol del empate en el último minuto y las sensaciones que mostraron fueron muy positivas.

Lo peor de la cita, al margen de esa igualada final inmerecida, las lesiones de Bello, Adri Rodríguez y Fran Ávila, que no pudieron terminar el choque por problemas musculares y son dudas de cara al compromiso de vuelta, que se disputará en La Juventud el sábado pero finalmente a partir de las siete y media.

En ese envite se decidirá la eliminatoria y los xerecistas necesitan para pasar o bien ganar el encuentro o firmar otro empate a menos de tres goles, ya que los tantos fuera de casa tienen valor doble en esta competición.

Pérez Herrera se muestra satisfecho con la progresión y el trabajo de su equipo pero lamenta el empate final. Considera que merecieron algo más: "Es una pena después del trabajo que ha hecho el equipo durante noventa minutos. Bajo nuestro entender, la superioridad que hemos tenido durante casi todas las fases del encuentro ante un gran rival no se ha reflejado en el marcador".

Conceptos asimilados

Lamenta que "se nos escapara la victoria en una acción a balón parado, que sabíamos que es uno de sus puntos fuertes. Ezequiel enganchó una volea perfecta, hizo un golazo. De todos modos, se lo comenté a los chavales al final, no nos podemos ir con la sensación del empate en el último minuto después del trabajo realizado, tenemos que irnos con la sensación de haber hecho el trabajo previsto y de haber dejado un gran ejemplo de entrega y esfuerzo".

Con el empate, considera que la eliminatoria abierta, ya que "el Puente Genil ha demostrado que tiene mimbres para ganarle a cualquiera, tienen un gran equipo y puede hacer un buen partido en La Juventud".

Uno de los puntos fuertes de su equipo fue la presión alta en la salida de balón. En ese sentido, el preparador admite: "Nos vamos muy satisfechos porque llevamos poco tiempo trabajando en este aspecto y uno de los puntos fuertes del rival es la salida. El equipo ha asimilado bien los conceptos y la actitud que ha tenido ha sido ejemplar, ha mantenido el nivel casi los noventa minutos y eso es difícil si tenemos en cuenta el tiempo que llevamos parados y los pocos entrenamientos realizados. Esas premisas nos dejan un sabor de boca positivo de cara al futuro".

Elogios para sus jugadores

José Pérez Herrera piensa también que el equipo mereció algo más "Hicimos méritos para irnos con algún gol más al descanso pero su portero estuvo bien, le hizo una gran parada a Jacobo y luego hubo un par de acciones merecedoras de penalti que el árbitro no consideró oportunos. Tengo que ver las acciones sobre Bello y Antonio Jesús. Desde nuestra perspectiva parecían claras pero no sé si el árbitro ha visto otra cosa, son decisiones que el árbitro toma con argumentos y sus razones tendrá, no hay nada más que objetar".

En cuanto al debut de Máyor en partido oficial, no dudó al afirmar que "tanto el trabajo de desgaste, resistencia y presión de Antonio en la primera parte como la aportación de Máyor en la segunda parte nos ha dado ese punto de fuerza y de aguantar el balón arriba. Es un jugador de superior categoría y ha quedado patente. Ha marcado en un centro de Javilillo que habíamos trabajado. A nivel ofensivo el equipo ha dejado bastantes cosas positivas".

Por último, se queda con "el bloque, que ha hecho un esfuerzo tremendo, con sólo dos semanas de trabajo, y ante un rival que sabíamos que nos iba a exigir bastante, no podíamos perder ni un ápice de concentración. Lo primordial es el trabajo en bloque".