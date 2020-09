El Xerez DFC de Pérez Herrera echa a andar

José Pérez Herrera se pone esta tarde al frente del XDFC 20/21. El cuadro azulino inicia la pretemporada en La Granja para comenzar a preparar un proyecto ilusionante pero más austero que el de cursos anteriores por la crisis económica provocada por la pandemia. De todos modos, el reto es claro y el técnico es sinónimo de éxito: "Pelear por el sueño de estar en los puestos altos, hay que seguir creciendo".

–¿Tiene ganas de comenzar?

–Disputamos el 'play-off' pero llevamos meses sin competir en Liga y tenemos ganas de volver a ejercer nuestra profesión. La espera se ha hecho larga, hay ganas de empezar.

–¿Cómo afronta este nuevo proyecto en el Xerez DFC?

–Con ganas. Estoy muy contento por formar parte de este club y también por el recibimiento en general por parte de todo el mundo, afición, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Todos me transmiten buenas sensaciones y seguridad.

–El coronavirus ha marcado el verano, ¿cómo espera que se desarrolle la temporada?

–Todo lo que rodea a esta situación genera incertidumbre. No obstante, eso no va a cambiar mi forma de trabajar, vamos a ir paso a paso, día a día. Intentamos siempre ser mañana mejores que hoy y así sucesivamente. No nos marcamos resultados a corto plazo. La situación es extraordinaria para todos pero habrá que adaptarse. Aún no sabemos cómo se va a desarrollar la competición, si va a haber público o no... El que se adapte antes a esas situaciones tendrá ventaja sobre el resto.

"El proyecto es más humilde y nos permite canterizar la plantilla, tendremos espíritu de lucha y ambición”

–¿Cómo será la adaptación de la plantilla al cuerpo técnico?

–Hay que ir poco a poco. Estamos intentando construir una plantilla competitiva y equilibrada dentro de nuestras posibilidades y en ello estamos trabajando, todavía nos faltan refuerzos. Toca formar un buen bloque, que compita y en el que la cohesión y la unión sean algunas de sus principales virtudes. Luego, paso a paso, iremos haciéndonos fuertes.

–¿Qué jugadores le gustaría incorporar?

–Estamos trabajando toda la parcela deportiva, Edu, David y los técnicos para traer, dentro de nuestras posibilidades como ya he comentado, a los futbolistas más idóneos. Estamos teniendo paciencia y tranquilidad, queremos reforzar las tres líneas principales, defensa, centro del campo ofensivo y ataque

–Se han marchado diez futbolistas, ¿le hubiese gustado quedarse con alguno?

–Desde que llegamos, nos hemos limitado a mirar de ahí hacia adelante y no valoramos lo que no tenemos, nos olvidamos del pasado. El club ha tomado decisiones que respetamos y asumimos y sólo pensamos en crecer.

–Bruno Herrero, Antonio Jesús y Oca son refuerzos que ya han trabajado con usted, ¿eso ayuda?

–Desde el primer día que comenzamos a negociar, nos plantemos un proyecto marcado por la situación del Covid. El proyecto es más humilde y nos permite canterizar la plantilla, le vamos a dar la oportunidad a los jóvenes. Hemos intentado mezclar la experiencia de Bruno, Camacho o Bello con la juventud de Baeza, que viene del Betis juvenil, y los nuestros.

"Hay que tener los pies en el suelo, saber lo que somos y de dónde venimos"

–¿Qué Xerez DFC va a ver la afición sobre el campo?

–Espero que esta situación que nos afecta a todos en todos los sentidos pase y los seguidores nos puedan ver in situ. Nuestros equipos siempre tienen una característica común, que es el espíritu de lucha, entrega y ambición. El xerecismo siempre se ha caracterizado por querer un equipo que se entregue, que luche, que sea solidario y esos valores son los que vamos a intentar inculcar a la plantilla para que cada fin de semana la afición se sienta identificada con nosotros.

–¿El reto del equipo es pelear por puestos de ascenso?

–Está claro que el sueño que nos marcamos es el estar ahí en lo más alto posible. El club va creciendo cada temporada, el pasado curso disputó su primer 'play-off' a Segunda B y ese será el reto que nos marcamos desde hoy. Ir más allá, no es positivo. Hay muchos clubes que tienen el mismo objetivo que nosotros y eso depende de muchas circunstancias que ahora mismo en el mes de septiembre son imposibles de controlar.

–Su lema, partido a partido...

–Cada temporada hay miles de proyectos que se marcan el reto de lograr ascensos y la mayoría no lo consiguen. Eso es una realidad que está ahí y no podemos pensar en un logro que queda lejos. El proyecto que tenemos es bonito e ilusionante, a largo plazo. Los resultados llegarán con el tiempo, y lo mismos llegan dentro de dos años, que de tres o que damos la sorpresa y pueden venir en uno. Hay que tener los pies en el suelo, saber lo que somos y de dónde venimos. Toca disfrutar del día a día y del proyecto que hemos comenzado.

–¿Cómo se ha planteado la pretemporada?

–Todo está en el aire y es una incógnita porque no sabemos si podremos jugar o no amistosos, qué protocolo nos van a marcar. Será una pretemporada atípica y nos tocará adaptarnos.

"Palpo el cariño, esa alegría de estar juntos, me siento orgulloso de estar en el club de mi ciudad"

–¿Le gusta el nuevo formato de competición?

–Si finalmente se aprueba el sistema que la Federación quiere plantear toca asumirlo y acatarlo, no podemos entrar en demasiadas valoraciones porque es lo que hay.

–Era el entrenador deseado, ¿siente el respaldo de la afición?

–Todo el mundo me animaba a hacerme cargo del proyecto y eso también tuvo un peso a la hora de tomar la decisión. Palpo el cariño, esa alegría de estar juntos. Yo también me siento orgulloso de estar y trabajar en un club de mi ciudad.

–¿Es de los que piensan que habrá público en las gradas?

–No sé qué decir, hay incertidumbre, esto va cambiando día a día. Es lo que queremos todos, deseamos que todo vuelva a la normalidad, aunque ahora es imposible. Nos gustaría ver Chapín lleno porque para nosotros es un plus. Nuestra masa social es pasional y nos acompaña a todos lados. El año pasado en Ibiza había poco público y la sensación es extraña.