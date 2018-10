Masegosa hará cambios en el once para Lucena

El Xerez DFC llega a la cita frente al Ciudad de Lucena el domingo (12:30) tras dos derrotas consecutivas -Algeciras y Córdoba B- y Pepe Masegosa, entrenador azulino, apostará por introducir cambios en la alineación titular frente al equipo de Diego Caro para buscar soluciones.

Algunas variantes serán obligadas, como la de encontrar un sustituto a Antonio Bello, que está sancionado, y otras por decisión técnica, como un posible relevo en la portería, en la que debutaría Juan Flere en lugar de Marrufo, o recuperar la defensa de cuatro, a la que regresaría Rojas, una vez cumplido su partido de castigo el domingo ante el filial blanquiverde en Chapín y tras dejar atrás algunos problemas musculares.

Los xerecistas han entrenado en La Granja, terreno de juego de césped artificial, y están mentalizados para reencontrarse con el triunfo en el primero de los partidos que disputan en una semana otra vez con tres citas, Ciudad de Lucena, Coria y Salerm Puente Genil.

Rojas sufrió en la grada el domingo ante el Córdoba B porque no podía ayudar a sus compañeros. El domingo espera hacerlo desde dentro. En el entreno de esta mañana no sintió molestias en los aductores y está “a disposición del entrenador. En Algeciras tuve algunos problemas y no pude acabar el partido pero ya estoy bien. Era una pequeña sobrecarga que me la han tratado y me han desaparecido las molestias”.

La sesión de trabajo en La Granja la considera "positiva, tenemos que adaptarnos a su terreno de juego y si entrenamos en esa superficie, mejor, algo ganamos. De todos modos, también estamos viendo que tanto el Anexo como Chapín no están nada bien y es mejor cuidar los campos para que se recuperen cuanto antes".

Los azulinos han encajado por primera vez esta temporada dos derrotas seguidas y ahora “toca ganar, eso está claro”, resalta el central. Además, añade: “Hemos hablado en el vestuario. Sabemos que dos derrotas consecutivas a cualquier equipo le escuecen pero a nosotros más por los resultados que estábamos consiguiendo. Estábamos en una buena dinámica y dos derrotas seguidas son muchas. Estamos trabajando incluso más duro si cabe que otras semanas para intentar quedarnos con los tres puntos".

El Ciudad de Lucena, su rival del domingo, es un equipo irregular. Rojas sólo se centra en el Xerez DFC: "Vienen de perder en Lebrija pero yo sólo me fijo en mi equipo, que luego como se entrena, se juega. Es un arma de doble filo también para ellos llegar a este partido después de una derrota porque tendrán muchas ganas de reencontrarse con el triunfo y más en su campo y ante su afición. Tenemos que estar alerta, trabajar fuerte como lo estamos haciendo y salir a por los tres puntos desde el primer momento".

Por último, espera lo mejor de una nueva semana con tres partidos: "Las victorias suman en todo y sería decisivo ganar en Lucena para afrontar el partido del jueves en casa ante el Coria con las máximas garantías. Vencer suma puntos en la clasificación y te da un plus a nivel psicológico. El fútbol tiene estas cosas, te da reválidas, estamos deseando que llegue el partido para olvidar lo del Córdoba".