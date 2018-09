Xerez DFC y Roteña se citan en el Trofeo de la Vendimia

Villegas ha resalto que "no ha sido fácil la organización de esta edición del trofeo porque se trata de una fecha complicada profesionalmente hablando. Cuando hablamos con la Roteña no hubo problemas. Se trata de un equipo vecino, amigo y no hay que olvidar nunca que es un club hermanado con nosotros. Fue nuestro primer rival el año de la fundación y cada vez que hemos necesitado un campo para jugar nos ha abierto las puertas. Tenemos allí a varios jugadores cedidos y seguro que todos los que nos demos cita en Chapín podems disfrutar de una noche agradable de fútbol"

Javi Casares será examinado hoy en la Clínica Beiman y no podrá jugar en Arcos

Javi Casares, delantero del Xerez DFC, no entrenó ayer junto al resto de la plantilla en el regreso al trabajo en el Anexo de Chapín. El atacante jerezano está en manos de los fisios para recuperarse cuanto antes de la lesión en los isquiotibiales que se produjo en el encuentro ante el San Roque de Lepe. Hoy acudirá a la Clínica Beiman y será sometidos a varias pruebas que determinen el alcance exacto de sus problemas. Está pendiente de saber si al final tiene una rotura de fibras o es una contractura. Si se confirma que tiene rotura, Casares estará al menos tres semanas apartado de los terrenos de juego. Y mientras él no entrenaba, sus compañeros lo hacían con intensidad, de cara a la cita de esta noche frente a la Roteña, que servirá a los azulinos de ensayo para el compromiso liguero del domingo, a las doce, en el Antonio Barbadillo frente al Arcos. En el compromiso de esta noche, los aficionados azulinos podrán ver en acción por primera vez a su último fichaje, el delantero Adrián Gallardo, procedente del Atlético Sanluqueño, un futbolista en el que tanto los técnicos como los aficionados tienen depositadas muchas ilusiones por su trayectoria en las últimas temporadas y por su facilidad para ver portería. El isleño no debutó ante los leperos porque el club no pudo tramitarle su ficha a tiempo, ya que se desvinculó de la entidad verdiblanca el viernes por la tarde. Ya tiene su documentación en regla, será presentado el viernes y, salvo sorpresa, será una de las novedades de los xerecistas en la convocatoria para el choque frente a los blancos. Mientras, los serranos también entrenaron ayer en Prado del Rey y hoy ya lo harán sobre el césped del Antonio Barbadillo. Pepe Bermúdez comenzará a perfilar el once, que puede ser diferente al que presentó en Lebrija. Allí realizó varios cambios, algunos motivos tácticos y otros obligados, como el de Dani Zúñiga, que no jugó por motivos laborales. En ese once destacará la presencia del exxerecista Caballero. Lebrón y Giráldez son las bajas locales por lesión.