AD Ceuta y Xerez DFC se verán las caras el domingo (12:00) en el Alfonso Murube. En el cuadro azulino se estrenará Josu Uribe como entrenador y le tocará medirse al jerezano David Polaco, jugador al que tuvo a sus órdenes en el Caudal y en Grecia y al que le une una gran amistad.

Polaco sólo tiene palabras de elogio para el flamante técnico xerecista, al que considera "un gran profesional, un 'jartible' como decimos por aquí. Para mí es un orgullo haber estado a sus órdenes, disfruté y aprendí mucho de él, cada día iba contento a los entrenamientos y eso dice mucho de un técnico".

El ahora jugador del Ceuta fue la primera persona a la que el asturiano llamó tras recibir la oferta del Xerez DFC y confiesa que "no le voy a engañar nunca, le dije la verdad, lo que pensaba. Él no tenía claro bajar a Tercera y tenía dudas. Le contesté que si tenía que bajar de categoría para jugársela era la plaza idónea por todo, infraestructura, plantilla, campo, afición y ciudad. Creo que tienen uno de los mejores equipos de la categoría y que van a luchar con nosotros por ser campeones".

En el día a día, le define como "un entrenador exigente y es excelente tanto a nivel personal como deportivo, sabe que le admiro y respeto muchísimo. En el día a día, aprieta al máximo y seguro que es capaz de sacar lo mejor de la plantilla que tiene. Ha estado muchos años en la elite y eso se nota. Seguro que sabe explotar sus armas. Tiene las ideas claras y le gusta que sus equipos sean ordenados, intensos, con transiciones rápidas y con mucha llegada por las bandas para aprovechar los centros. Le deseo siempre lo mejor pero el domingo ganamos nosotros, que necesitamos los puntos".

Polaco caló hondo en Uribe en el Caudal por su rendimiento y su forma de ser. El jerezano recuerda que "lo pasé fatal, en los meses que estuve por allí vi cuatro veces el sol, llovía sin parar y siempre me quejaba de lo mismo. Les enseñé hasta a tocar las palmas para animarlos, lo hacían al revés, no tenían ni idea... Ahora, el míster va a tener la oportunidad de disfrutar de todo lo que le comentaba... Ahora va a oír tocar bien las palmas y va a oír chistes buenos. Los míos me decían que eran malos porque no los entendían".

"Espero un partido complicado, entre dos de los mejores equipos de la categoría"

Anécdotas al margen, el domingo espera "conociendo como conozco a Josu y a nuestro entrenador, un partido complicadísimo, entre dos de los mejores equipos de la categoría. Las dos plantillas contamos con futbolistas de calidad y desequilibrantes, capaces de resolver un partido en cualquier acción individual".

Además, apunta: "Fuera nos está costando pero en casa estamos fuertes. Llevamos once partidos sin perder y en toda la temporada hemos perdido sólo uno, aunque nos quitaron los puntos del Puente Genil por alineación indebida y son dos. Como he comentado antes, el partido será competido, intentaremos tener la pelota y ellos intentarán aprovechar sus opciones. Arriesgamos bastante y encajamos pocos goles".

A nivel personal, no lo está pasando bien porque no está teniendo todo el protagonismo que le gustaría pero no baja los brazos. "Me está tocando esta temporada un papel al que no estoy habituado y es duro pero ante la adversidad me crezco. No me queda otra que seguir trabajando en cada entrenamiento al máximo para subir mi nivel y que lo tenga que subir el compañero que juega, que es bueno para el equipo".

Bajo su punto de vista, en estos momentos "lo que importa es sumar y es lo que intento, desde dentro cuando tengo mi oportunidad y desde fuera cuando estoy en el banquillo. Nuestra plantilla es muy competitiva y no es fácil hacerse un hueco. El míster no deja de animarme y está muy pendiente de todos, así que sólo me queda apretar".