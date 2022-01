El Xerez DFC afrontará el partido en Lepe plagado de bajas

El Xerez DFC no va a afrontar el primer partido del 2022 este domingo en Lepe contra el San Roque en las mejores condiciones. El equipo azulino tiene importantes ausencias y varias dudas para el duelo con los leperos que cerrará la primera vuelta de los de José Pérez Herrera.

La entidad azulina ha comunicado este viernes que dos jugadores han dado positivo en el test de COVID, por lo que se van a perder la cita en el Municipal onubense. Ambos jugadores, según ha avanzado el club, están en sus domicilios aislados y en buen estado de salud y, de hecho, ya no participaron en el entrenamiento del pasado miércoles.

Además, Pérez Herrera no podrá contar ya para este encuentro con Raúl Palma e Ignacio Goma, que se han marchado al UCAM Murcia y al Mérida, respectivamente. La baja del centrocampista jerezano se ha confirmado este mismo viernes y el jugador ya no ha entrenado con sus compañeros. Por último, Daviti tiene permiso del club y se encuentra realizando una prueba con un equipo polaco.

De esta forma, Pérez Herrera tiene cinco bajas seguras para el encuentro contra el San Roque y además no sabe si va a poder contar con Álex Cruz y Javilillo, ambos tocados aunque el míster jerezano espera recuperarlos para el choque del domingo.

En el entrenamiento de este viernes han sido varios jugadores del filial y del juvenil los que han entrenado con un primer equipo capitidisminuido. Pérez Herrera confesaba en la rueda de prensa previa al encuentro que el partido contra el San Roque no llega en el mejor momento por este cúmulo de ausencias aunque apuntaba que "estamos tranquilos, hemos subido a chavales y si alguno tiene que participar que esté preparado. El domingo jugaremos once contra once y a intentar algo positivo contra el San Roque. Estamos muy ilusionados. El final de la primera vuelta está siendo bueno, hemos salido a una zona tranquila y esperemos seguir escalando posiciones".