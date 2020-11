El Xerez DFC baraja jugar ante el Xerez CD el domingo 22 a las doce

El Xerez DFC se plantea fijar el derbi ante el Xerez CD en Chapín el próximo domingo 22 a las doce de la mañana. La entidad azulina siempre suele jugar por la tarde pero, al ser el encuentro a puerta cerrada, no descarta adelantarlo unas horas.

Edu Villegas, director deportivo xerecista, así lo ha confirmado y explica que "lo he hablado con los técnicos y con los directivos y no descartamos la posibilidad. Tenemos que valorar algunos aspectos pero es una opción que ha ganado peso. Es una pena que nuestra afición no pueda estar ahí porque supone un daño a todos los niveles".

Sobre el equipo y su inicio de Liga tras empatar en Ceuta, apunta que "estamos contentos con el rendimiento de los jugadores y con el trabajo que está realizando el cuerpo técnico, ahí están los resultados. De todos modos, esto acaba de empezar. Como hombre de fútbol que soy, sé que todo puede cambiar y que no va a ser fácil".

Un partido de este tipo siempre es especial y cree que en este enfrentamiento no hay favorito: "Va a ser un partido megacomplicado a todos los niveles. Esta temporada llevan una trayectoria importante, tienen una buena plantilla, con jugadores importantes, y hay mucha igualdad, hay que ganar en el terreno de juego".

Entrenamiento en Chapín

Mientras, la plantilla ha realizado este viernes en Chapín su última sesión de trabajo de la semana con un partido de entrenamiento, en el que no han participado ni Oca ni Junior, que siguen con molestias.

Padilla tampoco trabajó a la espera de los resultados de su resonancia, que determinará si finalmente tiene o no rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda.

Los azulinos disputaron un partido de entrenamiento en el Municipal, en el que participaron bastantes jugadores del filial, que este fin de semana se mide al Ubrique en Primera Andaluza.