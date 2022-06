El Xerez DFC busca portero sub-23 tras el no de Hermosín, del Atlético Antoniano

El Xerez DFC ha hecho los deberes esta pretemporada muy rápido. Ha dado muchas bajas, pero también ha realizado ya nueve incorporaciones. Con el adiós de Camacho y César, e incluso de Rafa Albert, guardameta del filial que ya no era sub-23, el plantel se quedó sin porteros. Incorporó a Jano Quesada, procedente de Las Rozas de Tercera RFEF, por una temporada y busca otro sub-23.

Los técnicos no lo están teniendo fácil, ya que no hay demasiados porteros que encajen dentro de su perfil. El Real Madrid le comunicó hace ya un par de semanas que Mario de Luis no cumpliría una nueva cesión y que tampoco tenían otro cancerbero de esas características libres.

Tras peinar el mercado, el club azulino echó las redes en Lebrija y, más concretamente, se fijó en Hermosín, portero del Atlético Antoniano de 22 años y con experiencia en Tercera. La pasada campaña jugó media temporada en el Gerena y la otra mitad, en la escuadra de Diego Galiano. Con anterioridad, pasó por la cantera del Cádiz y por el Nervión de Sevilla.

El jugador, nacido en Alcalá de Guadaíra, tenía de plazo hasta este sábado para aceptar o no la propuesta azulina y ni él ni su representante se han puesto en contacto con la entidad. El Xerez DFC lo da prácticamente por descartado y ya trabaja en otros frentes.

Mientras, el club también negocia la renovación del centrocampista Curro Rivelott, aunque ya ha firmado a tres jugadores para la medular, Joao, Carri y Rafa Salama. El club ya ofreció renovar al centrocampista en diciembre y declinó el ofrecimiento y ambas partes están ahora pendientes de un nuevo encuentro definitivo, en el que ya tendrá que tomar una decisión.