El Xerez DFC, a consolidar su buen momento a costa del filial de Las Palmas

El Xerez Deportivo FC recibe este domingo a las doce del mediodía al filial de la UD Las Palmas con la idea de mantener la buena línea que viene mostrando el equipo en las dos últimas jornadas -en las que ha sumado cuatro puntos y no ha encajado goles- y empezar a hacer de Chapín un fortín del que se escapen pocos puntos.

El equipo de José Pérez Herrera se ha sabido levantar tras un inicio de temporada dubitativo con dos derrotas en las dos primeras jornadas, la primera en Chapín en el debut del equipo en Segunda RFEF ante un Córdoba que goleó 1-5 y que se está mostrando intratable (es el único equipo que suma todos los puntos en juego); y la segunda en Cáceres. Ambas con un denominador común: una expulsión que determinó en buena parte el desarrollo de los encuentros.

En su segunda comparecencia en el Estadio municipal, el XDFC comenzó a enderezar el camino con un convincente triunfo ante el Villanovense, que por aquel entonces aterrizaba en Chapín como colíder y que salió escaldado (2-0), y un valioso empate en el Romano de Mérida frente a un rival llamado a estar en la pelea por el ascenso. Ahora, de nuevo en casa y ante otro equipo situado en la parte noble de la clasificación, los de Pérez Herrera tratarán de sumar tres puntos que les permita consolidar las buenas sensaciones de las dos últimas semanas y les catapulte hacia la zona media.

No será una empresa fácil, ya que los cachorros canarios llegan invictos tras las primeras cuatro jornadas disputadas a razón de dos triunfos y dos empates. Los amarillos iniciaron el campeonato ganando 0-1 al Montijo, empataron posteriormente en el derbi grancanario con el Panadería Pulido (2-2) y en Ceuta también cosechó una igualada sin goles. En su último compromiso, vencían 2-0 al Vélez antes de afrontar el choque de este domingo en Chapín.

En cuanto al posible once inicial, el técnico azulino expresaba en la rueda de prensa previa al choque que la intención es mantener el mismo bloque, ya que el equipo se encuentra ahora cómodo y más asentado que en las primeras jornadas. Con todo, el míster jerezano siempre es proclive a introducir alguna que otra variante en el equipo y, de hecho, desde que es técnico del XDFC no ha repetido nunca un mismo once de una jornada a otra.

Tras el entrenamiento de este sábado en Chapín, José Pérez Herrera ha citado a todos los jugadores disponibles y hará los descartes oportunos una hora antes del encuentro. Los únicos que no han entrado en la convocatoria son los lesionados Marcelo y Álex Rueda, aunque este último ya entrena con el grupo haciendo parte del trabajo.

El filial canario ya está en Jerez

La UD Las Palmas Atlético ya se encuentra en un hotel de la ciudad hospedado y a la espera del choque de este domingo a las doce del mediodía, horario que impone la Federación Española contra los equipos no peninsulares. En la previa del encuentro, Juan Manuel Rodríguez, técnico amarillo, hablaba de la progresión de sus jugadores, invictos en las cuatro primeras jornadas: "El equipo está mejorando en madurez, saber llevar los partidos a donde tú quieres y al mismo tiempo jugar lo mejor posible pero siempre con sentido común. Es lo de siempre, a mí me parece que jugar bien es adaptarte a las circunstancias y saber leer el partido en cada momento. Mis jugadores lo están cogiendo poco a poco y se están dando cuenta de que los partidos hay que saber madurarlos".