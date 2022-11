El Xerez DFC se entrena en Chapín con la ausencia de Oca

El Xerez DFC se ha ejercitado este jueves en el Municipal de Chapín siguiendo con la preparación del encuentro que mide este domingo a los de Francis con el Recreativo Granada, colista del grupo. Por segundo día consecutivo, Antonio Oca no se ha entrenado con sus compañeros debido a la bursitis que sufre en el tendón de Aquiles, molestias que ya le impidieron estar el pasado sábado en la derrota contra el Poli Ejido.

El central jerezano no ha mejorado y tiene previsto realizarse pruebas médicas este mismo jueves en la Clínica Beiman para determinar el grado de la lesión, aunque su intención es probarse este viernes con el fin de poder llegar al importante encuentro del domingo contra el filial granadinista.

Y es que el choque en Granada es vital para los xerecistas, en puestos de descenso desde la primera jornada. El debut de Francis tras la destitución de José Pérez Herrera no dio el fruto deseado y la derrota ante el Poli Ejido no entraba en los parámetros del equipo, que viaja a Granada con la necesidad imperiosa de sumar la segunda victoria de la temporada después de la cosechada en El Palmar hace varias semanas.

El XDFC no está teniendo tampoco suerte con las lesiones, que se han cebado especialmente con la línea defensiva. Marcelo tuvo que ser intervenido del cruzado anterior al término de la temporada pasada y Alberto Durán también pasaba por el quirófano tras lesionarse en el tercer entrenamiento de la pretemporada. Para colmo, Sergio Martínez está jugando con molestias en un tobillo desde el partido contra el Betis Deportivo y ahora Oca, que se perdió el último partido y es seria duda para el del domingo.

La buena noticia para Francis es que podría contar ya con Alberto Durán para suplir al central jerezano. El de Jédula entró en su primera convocatoria hace una semana aunque no llegó a saltar al terreno de juego y a pesar de no tener el ritmo de competición, la necesidad podría obligar al técnico a contar con él desde el inicio si Oca no se recupera, teniendo también la opción del canterano Álvaro, que jugó los 90 minutos contra los almerienses.