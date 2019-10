El Xerez DFC estrena el césped de Chapín

El Xerez DFC regresa a Chapín frente al San Roque de Lepe este domingo (18:30) una vez completado el periodo de resiembra del estadio y los jugadores ya han tenido la primera toma de contacto con la nueva superficie.

Técnicos municipales han visitado en la mañana de este jueves las instalaciones y han mantenido una reunión con representantes del club para explicarles con todo detalle el proceso de resiembra llevado a cabo y las recomendaciones de uso para preservar el nuevo césped.

Los xerecistas entrenaron sobre un terreno de juego que "aún no está perfecto porque todo lleva su tiempo y hay zonas en las que aún no ha cogido del todo pero que tiene un buen aspecto", detalla Edu Villegas, director deportivo azulino. "Pocos equipos, por no decir ninguno, de esta categoría tienen un terreno de juego y unas instalaciones como estas, así que no hay excusas, nos toca hacerlo bien y mantener aquí la línea de La Juventud, un escenario en el que también nos ha ido muy bien", resalta.

Villegas admite que los futbolistas "tenían muchas ganas de estrenarse en Chapín. Como he comentado antes, estamos agradecidos al Ayuntamiento por haber podido jugar en La Juventud, un escenario en el que la afición ha disfrutado y ha respondido, pero Chapín es Chapín. El inicio de Liga está siendo bueno pero las exigencias son máximas y siempre queremos más, toca ganar".

García Tébar, que también estuvo atento a las explicaciones de los técnicos, realizó un ensayo de cara al choque del domingo, enfocado a que sus jugadores, especialmente los nuevos, se adapten cuanto antes a las nuevas medidas y tengan claras las referencias.

El preparador manchego tiene el alta para el compromiso frente a los leperos al delantero Kevin, que no pudo viajar a Puente Genil por el golpe que sufrió en un ojo en un entrenamiento y que le obligó a pasar por el oftalmólogo.