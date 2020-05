El Xerez DFC ya conoce las estrictas normas para participar en el 'play-off'

El Xerez DFC ya tiene en su poder el documento que ha enviado la Federación Española a los 16 equipos de Segunda B y a los 72 de Tercera que lucharán por el ascenso con la normativa, las condiciones y los requisitos necesarios para poder participar en el mismo. Su contenido ha sorprendido a la mayoría de los clubs, entre ellos el azulino, que lo está analizando de forma detenida antes de devolverlo debidamente cumplimentado para poder pelear por el ascenso.

El Xerez DFC tiene de plazo hasta el próximo 4 de junio a las dos de la tarde para inscribirse (Cirucular 68) y aceptar todas las normas, que han conducido ya a algunas entidades a plantearse renunciar a disputar el 'play-off' si no cambian las medidas. Según las normas establecidas por la Española, los clubs que no se inscriban no tendrían sanción pero sí aquellos que lo hagan y luego renuncien.

Más información Documento: Circular 71 de la RFEF

En punto cuatro del documento detalla las medidas sanitarias que los clubes deben cumplir para evitar contagios por coronavirus y dice que deben "respetar y cumplir los protocolos y las normas que se establezcan por parte de la RFEF, del Consejo Superior de Deportes y, en su caso, de las autoridades sanitarias y gubernativas para garantizar la salud y seguridad de todos los participantes antes, durante y con posterioridad a la disputa del 'play-off".

Uno de los más polémicos es el que hace obliga a los clubes a eximir a la Española de cualquier responsabilidad que traiga causa de la situación sanitaria existente: "El club conoce las circunstancias excepcionales actuales, los protocolos y las normas establecidas para garantizar la salud y seguridad de todos los participantes antes, durante y con posterioridad a la disputa del 'play-off exprés'. Dicho lo anterior, siendo interés de esta parte su participación, y habiéndose tomado todas las medidas al efecto, exime de forma expresa la RFEF de cualquier responsabilidad que traiga causa de la situación sanitaria existente”.

En otro de los puntos se detalla: "El club acredita mediante este documento que todos los jugadores, técnicos y demás personal del club han cumplido con lo previsto en las Órdenes del Ministerio de Sanidad que se han dictado hasta la fecha para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de cada una de las fases en sus respectivos territorios dentro del plan para la transición hacia una nueva normalidad. La no acreditación de este apartado conllevará la imposibilidad de participar en los play-off exprés definidos por la Federación".

Por si todo eso fuese poco, en el 4.8. se recomienda a los futbolistas que no tengan vida social: "Durante el tiempo que duren los entrenamientos y la competición posterior, los jugadores no deben hacer vida social y mantenerse en sus domicilios o lugares de concentración cuando terminan los entrenamientos. Evitando reuniones, saludos con la mano a fin de evitar las situaciones de posible contagio”.

Por último, se obliga a cada club a comprometerse a cumplir las medidas de prevención y control de la salud al inicio de los entrenamientos grupales: "El día previo al inicio de los entrenamientos, los jugadores, staff técnico, médico, fisioterapeutas y resto del personal del equipo, deberán haber realizado un cuestionario de salud, acerca de si presentan síntomas relacionados con el COVID 19, tales como fiebre, mialgia, astenia, dificultad respiratoria, tos, disnea, mialgias, pérdida del sentido del gusto y olfato, diarrea, cansancio y deberán realizar un primer test serológico (Ig G e Ig M). En el caso de que un jugador o miembro del staff resulte positivo, con Ig M alta, no le estará permitido iniciar los entrenamientos, deberá hacer aislamiento y ponerse en manos de las autoridades sanitarias y seguir el protocolo establecido para el COVID19. El resto de jugadores y staff podrán incorporarse a los entrenamientos con las medidas de seguridad recogidas en el protocolo".