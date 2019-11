El Xerez DFC quiere el liderato en el estreno de Uribe en Chapín ante el Conil

El Xerez DFC prepara la fiesta en Chapín. Los azulinos tienen a tiro el liderato si se imponen este domingo (17:00) a un Conil que hace poco daño fuera de casa y se dan otros resultados favorables a sus intereses.

Para lograr el objetivo, primero deben hacer los deberes y luego, esperar a los resultados que consigan el líder Salerm Puente Genil en el Manuel Polinario frente al Utrera (17:30) y también el Ciudad de Lucena, segundo con los mismos 31 puntos que los pontaneses, en su visita al Antonio Barbadillo para enfrentarse al Arcos (16:30).

Los xerecistas necesitan que ni primero ni segundo ganen para superarles en la clasificación. En el momento que uno de los dos saque adelante su compromiso, la primera plaza tendrá que esperar al menos una jornada más.

De entrada, lo que los azulinos pretenden es enlazar su séptima jornada sin perder en el estreno de Josu Uribe en Chapín. El entrenador asturiano tiene el reto de prolongar la que es ya la mejor racha de la temporada. El Xerez DFC no pierde desde que el pasado 13 de octubre, con García Tébar en el banquillo, lo hiciese en el San Rafael frente a Los Barrios (2-0).

Tras el importante triunfo en el Murube frente al Ceuta (0-1), la escuadra xerecista ha ganado más autoestima y confianza aún y se encuentra preparada para superar a un Conil que se encuentra instalado en la zona baja de la tabla con 16 puntos.

Para este encuentro, Uribe cuenta con las bajas por sanción de Adri Rodríguez y Amin y las de Javi Casares y Jesús López por lesión. Zafra tuvo que abandonar el terreno de juego en la primera parte del partido en Ceuta por problemas musculares pero los ha dejado atrás y está en la lista. En principio, es la única duda.

Sin Adri, tendrá que retocar el centro del campo. Astray tiene todos los números para ser titular, mientras que Jacobo también se perfila con titular en banda en lugar del extremo roteño, entre algodones durante toda la semana. En ataque, sin Amin ni Casares, repetirá Kevin.

La lista de convocados la integran los 16 jugadores disponibles del primer equipo más los canteranos Pepe, del juvenil, y Rubén, del filial de Francis.

En cuanto al Conil, los amarillos han tenido una semana tranquila tras golear al Coria (3-0) y llegan a Chapín sin Álex Padilla, cedido por los azulinos que no puede jugar por contrato; Fran Ponce, sancionado; y Javi Tamayo, ex del XDFC, que no termina de superar sus problemas físicos.

Alineaciones probables

Xerez DFC: Camacho, Marcelo, Edet, Toboso, Fran Ávila, Astray, Jacobo, Álex Colorado, Sergio Narváez, Bello y Kevin.

Conil: Fran Sánchez, Molina, Pablo, Paúl, Rubén Díaz, Mario, Mejías, Manzano, Heredia, Cuenca y Fran Rodríguez.

Árbitro: Naranjo Marín (Sevilla).

Campo: Chapín (17:00).