El Xerez DFC, en marcha

El Xerez Deportivo FC comenzó ayer su la pretemporada en el que será el año de su estreno en categoría nacional. Los pupilos de Pepe Masegosa se entrenaron durante algo más de una hora en una sesión marcada por el uso del balón, más que del físico. Los Bello, Jorge Herrero, Javi Tamayo, Padilla y compañía estuvieron acompañados de varios jugadores del filial, que durante estos días se irán alternando para probar con el primer equipo de cara a poder quedarse con algunas de las fichas que quedan aún libres, aunque Edu Villegas sigue a la espera, paciente, de alguna ganga que pueda aparecer en el mercado.

Al término del entrenamiento, Pepe Masegosa se mostró contento e ilusionado ante el nuevo reto que comenzaba su equipo y quiso acordarse de los futbolistas que no continuarán esta temporada. "Mi más profundo agradecimiento a todos los participantes de la consecución del ascenso. He abierto la charla diciéndole que gracias a los del año pasado tienen la oportunidad de pertenecer a un equipo con estas aspiraciones e ilusión", declaró un entrenador que durante estos primeros días espera poder construir una "obra nueva".

Masegosa repite el discurso que tan bien funcionó el año pasado en base a tres premisas: trabajo, constancia y humildad. "Tenemos que hacer un equipo, independientemente de cuántos nuevos se incorporen. Los roles van cambiando, la categoría es distinta, la mentalidad es diferente... Nuestro primer objetivo es crear un equipo que piense igual en todos los aspectos de la vida, que mantenga su idea de juego independientemente de los resultados". Tras el primer día de entrenamiento, el míster no quiso sacar ningún tipo de conclusiones, pues "sería un poco absurdo. Tenemos que asentar las bases de cómo vamos a trabajar, desde la tranquilidad, la humildad y la responsabilidad", decía el técnico azulino.

De momento no se marca ningún tipo de objetivos a largo plazo pues pueden convertirse en una mochila de presiones añadidas que el equipo arrastre durante la temporada. Masegosa prefiere hablar de "los objetivos que nos hacen ganar un partido. Esto es, crear un equipo con una idea común que vaya más allá de si alguien va a romper al espacio o va a recibir al pie. No me marco otro objetivo que no sea ese. Todo lo demás es mentira".

En lo que a la plantilla corresponde, el técnico dice estar contento con el trabajo conjunto de dirección deportiva y cuerpo técnico. "No hay ningún jugador que esté aquí que yo no haya querido. Tengo a los que creo que van a hacer un equipo fuerte en la categoría". Masegosa tampoco se ha mojado en las posiciones que quiere reforzar pues, según él, "en estos momentos el equipo está bien".

El equipo azulino comienza así una temporada ilusionante que será más larga y dura que la anterior, pero en la que lucharán por seguir creciendo.