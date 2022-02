El Xerez DFC, obligado a cortar su negativa dinámica fuera en Las Palmas

El Xerez DFC visita a Las Palmas Atlético, un rival directo ahora mismo en la lucha por la permanencia, en el Anexo al Estadio Gran Canaria este domingo (12:00, hora peninsular) con un solo objetivo, sumar tres puntos lejos de Chapín por segunda vez en lo que va de competición.

Llega la hora de la verdad, las distancias en la tabla se reducen y cualquier tropiezo puede colocar al equipo al borde del abismo otra vez. En estos momentos, los de Pérez Herrera ocupan puesto de 'play-out' con 25 puntos, cinco más que su rival de hoy.

Los xerecistas no se encuentran en su mejor momento, ya que acumulan tres partidos sin vencer, con dos derrotas -San Roque de Lepe y Villanovense- y un empate -Mérida-, y necesitan que las buenas sensaciones que transmiten sobre el verde se reflejen en el marcador. Mucho esfuerzo y poca recompensa.

Bajas y dudas

El cuadro azulino debe afrontar esta cita con dos bajas importantes por sanción, más la del guardameta César, lesionado, y varias dudas. Antonio Bello se pierde el choque por acumulación de amonestaciones, ya que vio la quinta el domingo en Chapín ante el Mérida, compromiso en el que fue expulsado su compañero Curro Rivelott con roja directa en el tramo final del primer tiempo. Los dos son titulares habituales y Pérez Herrera tendrá que buscarles sustituto. Lo normal es que por Bello, que viene actuando en la banda, entre de inicio Jacobo, suplente en los últimos partidos.

Por contra, han viajado tanto Álex Cruz como Oca, pero llevan varias jornadas sin jugar y hasta última hora el preparador jerezano no decidirá si pueden o no entrar en el once inicial. Por lo demás, Alberto Durán está llamado a suplir a Curro y actuar en la medular junto a Poley y también pueden repetir en punta Máyor y David Grande. En la lista, además de todos los futbolistas disponibles del primer equipo, aparecen el central juvenil Galafate y también Rafa Albert, portero del filial.

Los xerecistas han viajado este sábado por la mañana hasta Las Palmas y por la tarde han entrenado en el campo de Las Torres en una sesión de trabajo que les sirvió de recuperación tras el largo desplazamiento en avión, con escala en Madrid, y para ultimar los últimos detalles del compromiso.

El rival

Mientras, el partido también es trascendental para el filial amarillo, que acumula diez partidos sin ganar y ha cambiado hasta de entrenador. No lo hace desde que el 14 de noviembre se impuso por 1-2 al Mensajero.

Tino Luis Cabrera se hizo cargo de la plantilla hace más de un mes tras las renuncia de Juan Manuel Rodríguez y ha sumado tres derrotas y un empate. El equipo ha mejorado sus prestaciones y realiza buen juego, pero no le llega para sumar de tres porque sólo ha marcado un gol.

Tino Luis, que apuesta por mejora las prestaciones en ambas áreas para terminar con la dinámica, se ha mostrado optimista, ha destacado el potencial azulino y resaltado que "quedan suficientes puntos por delante para darle la vuelta a esta situación".

Por otro lado, destacar que el aforo del Anexo al Estadio Gran Canaria será de un 85% y el club recomienda a todos los aficionados que sigan en todo momento las indicaciones e instrucciones del personal de la Unión Deportiva Las Palmas y del Cabildo.