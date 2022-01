El Xerez DFC, pendiente de la fecha del partido aplazado frente al San Roque

El Xerez DFC ha realizado este lunes la primera sesión de entrenamientos de la semana en el campo Pepe Ravelo con la presencia ya de los dos fichajes que ha realizado hasta el momento en este mercado de invierno tras las salidas de Raúl Palma y Goma. El lateral Urtzi Iriondo y el centrocampista Gonzalo Poley, que ya se había ejercitado con el grupo el viernes, han centrado gran parte de las miradas.

Los azulinos, que no disputaron el domingo en el Ciudad de Lepe ante el San Roque el último encuentro de la primera vuelta por los nueve casos positivos en Covid-19 de los aurinegros, han comenzado a preparar, en principio, la cita ante el Córdoba del domingo 23 (17:00), ya que este fin de semana no hay liga, aunque la RFEF debe ahora fijar la fecha del choque aplazado contra los onubenses y aún no está descartado que se celebre este mismo domingo 16.

El lateral vasco Iriondo llegó a Jerez el domingo por la tarde y en la mañana de este lunes ha tenido la primera toma de contacto con los técnicos y sus nuevos compañeros y está ya disponible para cuando Pérez Herrera lo crea oportuno.

Mientras, ni el defensa Álex Cruz ni el extremo Javilillo han trabajado con el grupo debido a las molestias físicas que arrastran desde la pasada semana. A ambos les vendría bien que este domingo no se disputara la cita aplazada para tener más tiempo para recuperarse.

Los técnicos, a la espera de conocer la fecha del partido ante el San Roque, han confeccionado dos planes de trabajo distintos. En caso de jugar este domingo, los xerecistas sólo descansarían este miércoles, mientras que si no lo hacen, trabajarían hasta el viernes y tendrían el fin de semana libre. Todas las sesiones están programadas en el Pepe Ravelo, a la espera también de conocer si el Ayuntamiento autoriza alguna sesión en el Municipal de Chapín.