El Xerez DFC pone en juego el liderato ante el Antoniano

El Xerez DFC visita el Municipal de Lebrija para medirse este domingo (17:00) al Antoniano en su mejor momento de la temporada y estrenando el liderato que consiguió la pasada jornada tras imponerse al Conil en Chapín por 1-0 con un gol de Máyor y la derrota del Xerez CD en Rota.

Su único objetivo, a falta de tres jornadas para el final de la primera fase de la competición, es ganar para prolongar su racha y pelear en la segunda parte de la liga por el ascenso con las máximas garantías. Con un punto lo habrá logrado hagan lo que hagan sus rivales, pero aspiran a mucho más. Pretenden conservar la primera plaza.

Los de Pérez Herrera llevan una vuelta sin perder. La última vez que cedieron los tres puntos fue precisamente en Chapín ante su rival de este domingo por 0-1 en su peor encuentro de la temporada. Desde aquella tarde de principios del pasado mes de diciembre, han sumado siete triunfos y un empate, ante el Arcos. La remontada ha sido brutal.

El preparador jerezano no quiere que el grupo se confíe y no se fía de un rival al que espera motivado tras ganar en Los Barrios y que ya les dio un susto en la primera vuelta. En base a eso planteará el encuentro.

No ha repetido once hasta el momento y en esta oportunidad tendrá que realizar cambios respecto al del pasado domingo. Bello, que fue titular, está sancionado y Javilillo, que se perdió la cita por unas molestias musculares, está en la convocatoria, pero el técnico xerecista no ha confirmado si saldrá o no de inicio. Ha estado más de una semana parado y no quiere correr riesgos de cara a la segunda fase de la competición, por lo que hasta última hora no decidirá si es titular o no.

Junior Tombini es el otro futbolista ausente. El central se lesionó en el entrenamiento del lunes en el Pepe Ravelo, sufre una rotura muscular y se va a perder las tres próximas jornadas de Liga.

Cambios obligados

La portería será para Camacho y, en principio, la defensa también será la misma de la última jornada, con Marcelo, Oca, Edet y Fran Ávila. Adri Rodríguez fue suplente contra los amarillos y en Lebrija puede volver a la medular en lugar de Curro Rivelott o, incluso compartir ambos titularidad y quedarse fuera Goma.

Jacobo es fijo en banda y en el otro flanco estarán o Javilillo si está al cien por cien o Javi Valenzuela. En punta, Máyor también parte con ventaja sobre Antonio Sánchez, aunque el entrenador azulino podría sorprender, como hizo en Conil, por jugar con los dos '9' por las características del campo.

Pérez Herrera ha convocado a todos los futbolistas disponibles de la primera plantilla, al juvenil Hugo Chaves y al capitán del Xerez DFC B, José María Basto. La lista de viajeros la integran José Manuel Camacho, Marcelo, Fran Ávila, Adri Rodríguez, Oca, Bruno Herrero, Jacobo, Goma, Antonio Sánchez, Javi Valenzuela, Javilillo, Antonio Jesús, Máyor, Edet, Manu Baeza César, Curro Rivelott, Beni, Chaves y Basto.

Un rival en apuros

El cuadro de Rubio espera al de Pérez Herrera sin bajas, con el alta de Román, la moral por las nubes tras imponer a Los Barrios por 1-3 en el San Rafael en su victoria más amplia de la temporada, pero muy apurado en la clasificación, ya que es penúltimo con los mismos 16 puntos que Arcos y Conil y peleando por eludir el descenso.

La posición de los lebrijanos, que no han tenido suerte en momentos puntuales en algunos encuentros porque es un equipo que propone y no juega mal, en la tabla encuentra parte de su explicación en su fragilidad defensiva y en su escaso poder ofensivo. Es de los conjuntos más goleados con 18 tantos encajados y de los que menos anotan, sólo 12.

Ficha técnica

Antoniano: Andrés, Macías, Alberto, Castillero, Álvaro, Jesús López, Juanfra, Rafita o Román, Dabo, Manu Romero y Jesús.

Xerez DFC: Camacho, Marcelo, Edet, Oca, Fran Ávila, Adri Rodríguez o Curro Rivelott, Antonio Jesús, Jacobo, Goma, Javillo o Javi Valenzuela y Máyor.

Árbitro: Alfredo Vázquez Hidalgo (Huelva).

Campo: Municipal de Lebrija (17:00, 7TV).