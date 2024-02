El Xerez DFC prepara en Chapín su duelo vital ante el Sevilla C

Ensayo general del Xerez DFC en Chapín de cara a la cita de este domingo ante el Sevilla C (17:00) en el Municipal, que será la segunda consecutiva tras el empate sin goles del pasado domingo contra el Bollullos. Los azulinos han trabajado este jueves en el escenario en el que ponen en juego tres puntos vitales para seguir peleando por el play-off. Encadenan diez jornadas sin perder, pero las igualadas -suman cuatro seguidas- les están lastrando y necesitan sumar ya la primera victoria de 2024.

David Sánchez cuenta para recibir al filial con las bajas de los defensas Antonio Oca, que aún no se ha recuperado de su lesión muscular, y Beny, enfermo, y ha preparado el partido con las armas que tiene del primer equipo y con varios futbolistas de la cantera que también han trabajado a sus órdenes: Luis y Samuel, del cuadro de División de Honor de juvenil, y Galafate y Mati Laínez, del filial.

El técnico azulino, aunque valoró el trabajo realizado por sus jugadores el domingo contra el cuadro condal, aseguró tras el choque que el rendimiento de algunos a nivel individual no había sido el mejor. Frente al filial es probable que retoque un once que suele variar muy poco, entre otras cosas porque no dispone de demasiados efectivos. Teté, tras anotar con la selección andaluza y volver a destacar, está ya de regreso y puede ser una de las alternativas que se plantea utilizar el preparador xerecista.

El Sevilla C, por su parte, también continúa con su puesta a punto. El encuentro es igualmente importante para los hispalenses, que se encuentran en una dinámica negativa y necesitan sumar de tres para salir de la zona baja de la clasificación (decimoquintos con quince puntos). Llevan trece jornadas sin conocer la victoria.

Jose Serrano tiene la baja del delantero Raúl Gómez, que el pasado viernes frente al Xerez CD vio la quinta tarjeta amarilla y ha sido sancionado con un partido.

Tablas en el único antecedente

El Sevilla C visitará este domingo por segunda vez Chapín para medirse a los azulinos. La primera cita entre ambas escuadras fue histórica para los xerecistas, ya que era su primer encuentro en Tercera.

En la primera jornada de la temporada 18/19, el filial, entonces entrenado por los jerezanos y extécnicos del Xerez CD Paco Peña y Carlos Sánchez, visitaba a los de Pepe Masegosa y firmaron un empate a cero. En aquel choque, disputado el 26 de agosto de 2018, participó Marcelo Villaça, el único superviviente en la actual plantilla.

En la temporada 19/20, ambos conjuntos se midieron en la Ciudad Deportiva en la primer tramo de la competición, pero el compromiso de Chapín ya no se jugó al ser suspendida la competición por la pandemia del Covid-19.

El encuentro, además, debe de servir a los xerecistas como reválida. En la primera vuelta, en su visita al Jesús Navas, cayeron por 1-0 con un tanto anotado por Ibra Sow y fue la primera derrota de los azulinos esta temporada. Los más de 500 aficionados azulinos desplazados se llevaron una decepción.

Del mismo modo, el delegado de campo azulino, Abraham Melgar, no podrá realizar este fin de semana sus habituales funciones en el verde, ya que también ha sido castigado con un encuentro tras ser expulsado el domingo contra el Bollullos por doble amarilla.