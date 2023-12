El Xerez DFC se prepara para seguir rompiendo estadísticas ante el Cartaya

El buen ambiente ha imperado en la vuelta al trabajo del Xerez DFC este lunes tras su goleada del sábado en el Carlos Marchena al Cabecense (4-0). Los azulinos se han ejercitado en el Anexo Pepe Ravelo con la baja de Fabian Burdenski, que sigue enfermo, y con Marcelo Villaça a pleno rendimiento, aunque necesitará minutos para ir recuperando la forma tras su lesión.

Los xerecistas ya están centrados en el compromiso de este miércoles (12:00) en Chapín frente al Cartaya, un partido ante un rival en el que será baja precisamente Teté después de convertirse en el gran protagonista de la jornada del Grupo X con sus tres goles. El sevillano tendrá que acudir a la llamada de la selección andaluza en Pozoblanco.

Mientras, David Sánchez también está pendiente de saber si finalmente podrá contar o no con Javi Díez, centrocampista que llegó la pasada semana al equipo y que no pudo debutar en Las Cabezas por no tener tramitada su ficha. En principio, todo debe quedar solventado en las próximas horas.

El rival

Los azulinos se enfrentan a un conjunto onubense en descenso, que presenta unos registros muy pobres. Es decimosexto con once puntos y de ellos sólo tres los ha logrado como visitante. En la tercera jornada de liga sorprendió a Atlético Espeleño y venció 1-2. Los otros cinco encuentros que ha jugado lejos del Rodríguez Salvador los ha perdido. Además, es el equipo que menos goles anota de todo el grupo, sólo siete, aunque no es de los que más encaja, diez, los mismos que los azulinos.

Los pupilos de Manuel Juan Limón encadenan cinco jornadas sin ganar, en las que han sufrido tres derrotas y han cosechado dos igualadas, ambas en casa, una contra el Pozoblanco (0-0) y la del domingo, también con igualada a cero, ante el Bollullos. Cerpa y Asuero son bajas por lesión y es duda Novoa.

Al Xerez DFC se le presenta una gran oportunidad en este choque, que será dirigido por el colegiado sevillano David del Río Lozano, para enlazar por primera vez los dos deseados triunfos seguidos y enlazar ya cinco encuentros sin ceder. Un nuevo triunfo le seguiría acercando a los puestos de play-off, una zona que hace dos jornadas tenían a cinco puntos y ahora tienen a sólo tres.

Antecedentes

Xerez DFC y Cartaya se verán las caras este miércoles por primera vez en Tercera, ya que sus dos anteriores compromisos los disputaron en División de Honor. En la campaña 16/17 estrenaron sus duelos particulares y el triunfo cayó del lado azulino por 2-1, con dianas de Carlos Cuenca y Caballero y en en la siguiente campaña, en la 17/18, los xerecistas volvieron a vencer, en esta oportunidad por 2-0. Jorge Herrero y nuevamente Carlos Cuenca le pusieron la firma a las dianas.