El Xerez DFC ya lo tiene todo preparado para la Copa Federación

El Xerez DFC ya lo tiene todo preparado de cara a la cita de este martes (21:00) correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa RFAF ante el Salerm Puente Genil en el Manuel Polinario.

Pérez Herrera ha perdido para la cita al centrocampista Goma, que se ha resentido de en el entrenamiento que la plantilla ha realizado en la mañana de este lunes y presentará un once totalmente diferente a de Las Cabezas o Chipiona.

Mientras, el Salerm Puente Genil cuenta con todos sus jugadores disponibles y sólo el camerunés Félix, que no tiene el pase internacional, se pierde el partido.

El preparador jerezano no ha dado pistas sobre el once pero sí facilitado algunos datos. "Ahora mismo no lo tengo decidido, tengo varios planes y ya veremos, hay que aprovechar este partido para eso, para ir acoplando a los jugadores pero no tendrá nada que ver con el de los partidos anteriores", apunta el técnico jerezano.

Ambiciosos

La Copa RFAF se la toma muy en serio: "Nosotros tenemos una máxima, no hay partidos amistosos, importantes son todos, somos ambiciosos y es fundamental querer crecer y mejorar cada día. Así vamos a afrontar todos los encuentros, sea de la competición que sea. La intención es ir a por todas y sacar el mejor resultado posible".

Lleva años entrenando pero es la primera vez que afronta un partido oficial "de forma tan precipitada, se me han hecho cortas las dos semanas de preparación porque hemos tenido nueve o diez sesiones de campo más los dos partidos, hay que conjuntar al grupo y establecer los roles si tenemos en cuenta que el cuerpo técnico es nuevo".

La cita en el Manuel Polinario se presenta "complicada" pero resalta que "el equipo tiene asimilado los conceptos bien, nos ha sorprendido todos de forma positiva y vamos con la confianza de dar un pasito más en esos aspectos".

De todos modos, añade: "Me hubiese gustado tener más tiempo de preparación y mucho más si tenemos en cuenta que nos medimos a un rival que mantiene el bloque y tiene el mismo entrenador. La temporada que hicieron fue buena, estuvo mucho tiempo en la zona alta. Toca ajustarse a las circunstancias e intentar sacar al equipo el mayor rendimiento posible".

Doble vuelta

La eliminatoria es a doble vuelta y tiene claro que el partido de este martes no va a ser definitivo. "Los dos encuentros se van a disputar en cinco días y hay que saber jugar todas las bazas, lo que pase en estos noventa minutos no va a ser definitivo, hay que tener en cuenta la condición física de los jugadores, no sabemos cómo van a responder durante noventa minutos de esfuerzo después de un parón tan largo por la pandemia. Ellos estarán igual que nosotros, así que a ver qué sucede".

El aforo de los campos por la pandemia es reducido pero la afición azulina siempre se deja notar. Ese aspecto, el técnico jerezano confía en que sea importante. "Ellos siempre ayudan, es importante jugar con ese factor a tu favor. De todos modos, al revés también es algo que motiva. Los jugadores se crecen ante la adversidad, el fútbol es un espectáculo y necesita la presencia de público, es frío ver los campos casi vacíos. Es otra cosa a la que hay que acostumbrarse, este deporte pierde así su encanto, esperemos que todo esto pase pronto".