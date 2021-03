El líder Xerez DFC, preparado para asaltar el Carlos Marchena

El Xerez DFC, líder por la diferencia de goles del Grupo X-A, disputa este domingo (12:30) su última cita de la primera fase de la competición en el Carlos Marchena frente al Cabecense con un único objetivo, prolongar su excelente racha de resultados y con ello lograr una victoria que le permita acabar primero y sumar tres puntos vitales de cara a su pelea por el ascenso directo a Segunda División B.

A los azulinos no se le han dado bien los campos de los últimos clasificados. Perdieron ante la Balompédica Lebrijana y empataron contra Conil, Arcos y Antonianio, pero ahora están preparados para romper las estadísticas y aumentar hasta doce las jornadas sin perder.

El Xerez DFC depende de sí mismo para ser primero. Si vence habrá logrado su gesta y si empata o pierde sólo lo logrará en función del resultado que el Deportivo logre ante el Ceuta en La Juventud y, en última instancia, atendiendo a la diferencia de goles.

El equipo de Pérez Herrera, con el paso de las jornadas, ha ganado solidez, tanta que desde que recibió al Cabecense en Chapín al final de la primera primera vuelta sólo ha cedido dos empates y Camacho ha encajado un gol, el que le hizo el Arcos en el Antonio Gallardo (1-1). La otra igualada fue contra el Antoniano pero a cero.

Todos los jugadores citados

El encuentro es importante y el técnico jerezano quiere hacer piña. Ha convocado a todos los futbolistas, viajan también hasta los lesionados Marcelo y Álex Padilla y tres canteranos, Basto, Hugo y Pepe Sainz. La cita es vital y pretende que todos vivan juntos esos momentos.

Para este chque, es alta Junior, ausente durante dos jornadas por problemas musculares, y va a ser duda hasta última hora el delantero Antonio Sánchez, que arrastra una sobrecarga en el abductor derecho.

Con Marcelo fuera de combate, la pasada jornada ante Los Barrios en Chapín, Pérez Herrera apostó de salida por Beni en el lateral derecho jugando a pierna cambiada, pero luego retocó el equipo y colocó en esa posición a Curro Rivelott, que lo hizo bastante bien y hasta puso el centro que permitió a Oca anotar en el descuento el gol del triunfo.

El resto del once debe ser similar al de otras citas, aunque Pérez Herrera sorprende todas las jornadas con algunas variantes. En un campo como el Carlos Marchena y sin Curro en la medular, puede apostar por Adri Rodríguez junto a Antonio Jesús, sin descartar la presencia de otro medio más como Bruno Herrero.

Jacobo, que la pasada jornada no jugó ante Los Barrios por sanción, tiene muchas posibilidades de regresar al once titular, con lo que Bello podría ser suplente o bien, jugar por dentro y Goma ser suplente. En punta, el goleador Máyor será una jornada más el referente de su equipo. Además, Antonio Sánchez está tocado y no tiene garantizada su presencia ni en el banquillo.

Los jugadores que conforman la lista son Camacho, César, Marcelo, Fran Ávila, Beni, Álex Padilla, Oca, Edet, Junior, Curro Rivelott, Adri Rodríguez, Bruno Herrero, Antonio Jesús, Jacobo, Bello, Javilillo, Javi Valenzuela, Goma, Manu Baeza, Máyor, Antonio Sánchez y los canteranos Basto, Hugo y Pepe Sainz.

El Cabecense se la juega

Los azulinos se las verán con un complicado rival en su campo. De hecho, sólo ha perdido un encuentro de los ocho que ha disputado como local. Fue en la primera jornada de Liga contra el Xerez CD. Desde entonces, ha sumado tres victorias y cuatro empates.

Los hispalenses llegan a este encuentro con la necesidad de ganar para eludir la fase de descenso y después de perder en el Martínez Pirri la pasada jornada ante el Ceuta por 2-0.

El club, por primera vez esta temporada, ofrecerá para todos sus aficionados el encuentro a través de su Facebook. De este modo, al menos tendrán la oportunidad de seguir a su equipo, ya que no se pueden desplazar hasta Las Cabezas porque la Junta de Andalucía no permite aún la movilidad entre provincias como medida anti-Covid.