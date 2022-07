El Xerez DFC 'presume' de cantera

Hugo, Rifat y Ricky se han ganado a pulso formar parte de la primera plantilla del Xerez DFC después de su trayectoria en el filial durante las últimas temporadas y su aportación al equipo de Pérez Herrera cada vez que el técnico le necesitó y echó mano de ellos en cursos anteriores.

Los tres han sido presentados en el bar de la sede del club, regentado por Javi García y que está logrando una merecida popularidad por la gran variedad de tapas y bocadillos que ofrece. Ignacio de la Calle, presidente azulino, ha sido el encargado de acompañar a los futbolistas en el acto junto a Juan Carlos Ramírez y no ha escatimado elogios para sus jóvenes promesas, a los que considera "la joya de la corona. Proceden de la cantera, uno lleva cuatro años con nosotros, otro tres y otro dos y tienen la posibilidad de demostrar que no nos hemos equivocado con ellos. Suben a la primera plantilla y deben mostrar todas sus facultades".

Juan Carlos Ramírez, por su parte, explicó que "para mí es una presentación de las más especiales desde que llegué al club, ya que se trata de tres jugadores jóvenes de nuestra cantera que van a formar parte como sub-23 del primer equipo. Es una política que hemos instaurado esta temporada gracias al respaldo de la directiva y de nuestro entrenador Pérez Herrera. Cada temporada, varios futbolistas subirán desde el juvenil o el filial. Para nosotros es un orgullo después de tanto tiempo trabajando en pro de la cantera obtener estos frutos, es un espejo en el que se tienen que mirar nuestros canteranos para llegar a jugar en Chapín".

Potencial

Sobre Ricky, el técnico azulino destacó que "es del año 2000 y juega de extremo tanto por la derecha como por la izquierda. Se formó en la cantera del Chipiona, pasó por la del Betis, llegó el pasado curso procedente del Olivenza y ya debutó con el primer equipo. Tiene talento, tiene desborde y le deseamos mucha suerte".

En cuanto a Rifat, también del 2000, subrayó: "Cumplirá su cuarta campaña en el club y le firmamos en una captación de jugadores para el filial. Es pivote, posee técnica, potencial físico y también ha debutado ya con la primera plantilla".

Por último, se refirió a Hugo, el azulino que más temporadas acumula en la entidad, "cinco. Ha pasado por casi todos los equipos de la cantera, es un lateral derecho muy joven, del 2002, con mucho recorrido y calidad. Insisto, para nosotros es un orgullo que canteranos que vienen de abajo lleguen al primer equipo y que sientan los colores. A los tres le deseamos lo mejor y que peleen para aprovechar esta oportunidad como si os fuera la vida en ello".

Ricky: "Hay equipo para pelear por estar arriba"

Ricky Castro, que quiso dar las gracias "a todas las personas que han confiado en mí para que pueda estar aquí, se mostró "ilusionado con su nuevo reto, tengo muchas ganas de empezar" y sobre Pérez Herrera, su nuevo técnico, desveló: "No he hablado aún mucho con él, pero confió en mí el año pasado y esta temporada lo ha vuelto a hacer. Siempre me dice que crea en mis posibilidades y que haga lo que sé hacer".

La pretemporada de la plantilla es exigente, pero no el asusta el reto, ya que "me siento muy bien, he estado trabajando en vacaciones y me encuentro en buena forma" y se considera un futbolista "rápido, con buen uno contra uno y mucha visión de juego. Puedo actuar en las dos bandas, pero me siento mejor en el extremo izquierdo, aunque también me gusta actuar a pierna cambiada".

La campaña en Segunda RFEF se presenta apasionante, con equipos potentes y el chipionero advierte que "el grupo será complicado, con rivales como el UCAM Murcia, pero creo que tenemos buen equipo para estar ahí arriba peleando".

Rifat: "Siempre deseé jugar en el primer equipo"

Rifat, que indiscutible en el filial en las últimas campañas, no ocultaba tampoco su satisfacción: "Agradezco a todos que hayan confiando en mí, siempre he deseado jugar en la primera plantilla del Xerez DFC. La pasada temporada ya debuté con la primera plantilla ante el Panadería Pulido, pero aún me falta coger más confianza y experiencia".

Pérez Herrera le ha dado consejos y desvela que "me explica lo que tenemos que hacer para crecer. Le escucho y hago lo que me pide, poco a poco vamos asimilando sus conceptos, aún es pronto".

A la hora de definirse, se considera "un mediocentro fuerte, rápido y al que le gusta jugar con balón, controlarlo, y atacar y defender con pelota" y ya está "deseando que lleguen los partidos para comenzar a competir, que es lo que a todos nos gusta".

Hugo: "Podemos hacer un buen papel"

Hugo Carrillo también agradeció al cuerpo técnico y a la entidad la confianza que ha depositado en él y espera "devolverla con trabajo. La pasada temporada ya disputé partidos y me toca aprender de los errores que cometí. Es fundamental contar con la confianza del entrenador. Hay que escuchar lo que dice y dar lo máximo posible en cada entrenamiento y en cada partido. Mis exigencias son máximas y la motivación, también".

Para él es un "orgullo estar aquí y ha sido posible gracias también a todos los compañeros que he tenido desde que llegué al club hace cinco temporadas, me ayudaron". El salto es grande y lo que intenta en estos momentos es "adaptarme, hay gente con mucho nivel. La exigencia y la competitividad siempre es sana en un vestuario y creo que es lo que va a ayudar al equipo a crecer".

La pretemporada será "exigente porque nos vamos a medir a equipos importantes" y la Liga lo será "mucho más, nos tocará pelear contra conjuntos fuertes, pero, como ha dicho Ricky, tenemos equipo para pelear con todos y hacer un buen papel".