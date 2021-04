El Xerez DFC regresa a los entrenamientos y ya piensa en el Puente Genil

El Xerez Deportivo FC ha regresado este miércoles a los entrenamientos después de semana y media de confinamiento por el brote de COVID-19 que ha sufrido la plantilla que entrena José Pérez Herrera. El equipo se ha ejercitado por espacio de una hora en el Anexo de Chapín 'Pepe Ravelo' en una sesión corta y no demasiado exigente por la que se pasó unos minutos el presidente Rafael Coca, que mantuvo una conversación con el director deportivo, Edu Villegas, tras la cual confirmaba que el club no solicitará el aplazamiento del partido de este domingo.

La mañana comenzaba bastante temprano para los jugadores azulinos, pasando por el Centro Médico Montealto para realizarse las pruebas PCR. Los que han dado negativo tenían en visto bueno para regresar al trabajo.

Finalmente, entre jugadores de la primera plantilla (13) y varios de los habituales del filial, se han ejercitado en el Anexo 18 futbolistas y se espera que los jugadores que dieron positivo entre el miércoles y el jueves de la pasada semana se integren al equipo antes del sábado para llegar con algún entrenamiento en las piernas antes de afrontar el partido del domingo en Puente Genil.