Xerez DFC: nunca es tarde

Casi todo fueron buenas noticias para el Xerez Deportivo FC en el estreno de García Tébar en el banquillo azulino: victoria ante un rival directo, goleada -primera vez que el equipo marca cuatro tantos en Chapín-, buen juego, afición contenta, en la clasificación a cuatro puntos del play off y además, primera vez esta temporada en la que el equipo xerecista logra remontar un marcador adverso.

En efecto, hasta el momento el Xerez DFC había sido incapaz de acabar ganando cuando el rival se adelantaba en el marcador, lo que por fin logró el pasado domingo en Chapín, donde hasta en dos ocasiones tuvo el marcador en contra, con el 0-1 y con el 1-2. Hasta entonces, como mucho el equipo azulino había conseguido empatar después de haber marcado el contrario, como sucedió en Puente Genil, donde Adrián Gallardo igualó en el minuto 90 el tanto de los locales a la media hora. o en Gerena, donde también el delantero isleño igualó en el minuto 75 tras haberse marcado Jesús Vega en el 55.

En los demás partidos, además de los empates sin goles, el XDFC o se adelantó en el marcador o perdió si encajó primero: curiosamente en las once primeras jornadas y tras el 0-0 con el que abrió el curso en Chapín ante el Sevilla C, el equipo azulino no conoció término medio: o ganó sin encajar salvo en Arcos (1-2) o perdió sin marcar. Así llegaron las victorias ante el San Roque de Lepe (1-0), Cabecense (2-0), Ceuta (0-3), Guadalcacín (1-0) y Ciudad de Lucena (0-2) y las derrotas ante Utrera (2-0), Lebrijana (3-0), Algeciras (1-0) y Córdoba B (0-3), la que hasta el momento ha sido la última derrota de los xerecistas, allá por octubre del pasado año.

Luego, el cuadro azulino encajó con el Coria, que empataba momentáneamente tras el 1-0 de Adrián Gallardo, al que acabó ganando 3-1 en La Juventud; con el Espeleño (3-2) en Bornos llegó a tener un 3-0 de ventaja; en los empates (1-1) con el Cádiz B, Los Barrios y Cabecense se adelantó en el marcador; y también dio primero en las victorias ante el Écija (2-1) y en Lepe (1-4).