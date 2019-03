Xerez DFC: el triunfo, dirección obligatoria

Después de empatar con dos rivales directos, el Xerez Deportivo FC está obligado a sumar los tres puntos en Chapín ante el Ciudad de Lucena para que le salgan las cuentas y mantener intactas sus aspiraciones de meterse entre los cuatro primeros y jugar el play off de ascenso. A cinco puntos del cuarto y tras sumar dos puntos en las dos últimas jornadas, el margen de error se ha reducido y obliga a amarrar los partidos en casa, comenzando por el de esta tarde.

Y es que pocas cuentas más hay que hacer después de completar toda una vuelta sin conocer la derrota y encarar la jornada con el objetivo a cinco puntos y siete equipos por delante en la clasificación. Para recortar la desventaja no hay mejor receta que sumar de tres en tres y el Xerez DFC apela a Chapín y a su hinchada para que el Ciudad de Lucena, que se presenta tras haber ganado sus tres anteriores partidos, se vuelva a vacío a tierras cordobesas.

El Anexo se bautiza como campo 'Pepe Ravelo' a las 16:00 La inauguración de la nueva denominación del Anexo a Chapín como campo de fútbol 'Pepe Ravelo' tendrá lugar esta tarde, a partir de las 16:00 horas, en un acto al que acudirá el propio Pepe Ravelo. Todos los socios del Xerez DFC y aficionados al fútbol que lo deseen podrán acercarse a presenciar el acto, que llega después de que la junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez aprobase el nombramiento tras la petición realizada por el Xerez Deportivo FC.

En esta carrera de fondo hacia los cuatro primeros puestos en la que un empate es poco menos que un tropiezo aunque los rivales sean de la entidad del Algeciras y Córdoba B, la plantilla azulina necesita reivindicarse con un triunfo y sacarse la espina de los dos últimos resultados, que dejaron un regusto amargo y supieron a poco al haber generado el equipo xerecista suficientes oportunidades en ambos envites para haberse adjudicado los puntos. Pero en el fútbol no vale lamentarse del pasado sino aprender de los errores, aunque ajustar la puntería es cuestión tanto de eficacia como de suerte, y al Xerez DFC no le está sonriendo la fortuna en este ciclo de partidos apretados.

Toca apretar los dientes y mantener la intensidad, y el partido de esta tarde va a ser una buena piedra de toque para ello porque el Ciudad de Lucena es un equipo organizado, bien armado y ordenado atrás, y a la resistencia del rival hay que sumar la acumulación de esfuerzos, porque tanto Algeciras como Córdoba B no dejaron tiempo para relajarse. En esta tesitura, los entrenadores piden frescura mental para combatir el cansancio en las piernas y Andrés García Tébar, entrenador azulino, también refrescará el equipo con nueva cambios en la alineación.

Uno obligado será por la ausencia de Álex Colorado, única duda en el Xerez Deportivo FC para el partido de esta tarde. El centrocampista jerezano jugó en Córdoba con fiebre -no quiso perderse el trascendental partido, lo que demuestra su implicación- pero acabó mareado y no pudo entrenar ni el viernes ni en la sesión matinal de ayer y aunque está en la convocatoria, lo que es seguro que no será titular si finalmente entra en el acta.

García Tébar convocó a los 19 disponibles y antes del partido verá si Colorado está en disposición de vestirse de corto, en cuyo caso estaría de principio en el banquillo. La lista de convocados la forman los poteros Flere y Camacho; los defensas Marcelo, Joaqui, Robin Lafarge, Juan Gómez, Adri Rodríguez y Álex Padilla; los centrocampistas Rodri, Jorge Herrero, Álex Colorado, Alberto Heredia, Bello, Heredia y Antonio Jesús; y los atacantes Khalok, Tamayo, Casares y Adrián Gallardo.