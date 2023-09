El Xerez DFC, ante la urgencia de sumar su primera victoria en el Jesús Navas

Increíble pero cierto. El Xerez DFC encara la tercera jornada de liga y su segunda salida consecutiva del curso y ya lo hace con la necesidad imperiosa de lograr su primera victoria en su visita al Sevilla C este domingo (17:00) en el estadio Jesús Navas. Las urgencias prematuras apremian a la escuadra de David Sánchez. El objetivo es el ascenso, si es de forma directa mejor que mejor, pero el exceso de presión tan rápido puede pasar factura y provocar nervios. Las prisas no siempre son buenas y menos para un bloque joven y en construcción.

Los azulinos han cosechado dos empates a cero en sus dos primeros compromisos -nada fáciles- en Chapín ante el Salerm Puente Genil, uno de los equipos más en forma y más rodados tras disputar la Copa RFAF, y contra el Bollullos en el Eloy Ávila Cano, un escenario de pequeñas dimensiones y en muy mal estado. Es cierto que en los dos encuentros los xerecistas fueron de más a menos, pero también lo es que perdonaron -su asignatura pendiente durante toda la pretemporada- y dejaron escapar vivo a sus adversarios.

La semana, además, ha estado marcada por las declaraciones realizadas por el presidente Jesús Viloita y por el director deportivo Edu Espada, en las que venían a explicar que tenían la mejor plantilla del grupo y que no necesitaban efectivos arriba. La respuesta de David Sánchez ha sido respetuosa y elegante, pero la vez contundente y clara al subrayar que "no tenemos la mejor plantilla del grupo, pero voy a muerte con ella" y aclarar que en su día comentó a los dirigentes las carencias que pensaba que tenía su equipo -un delantero y un par de extremos- y que ya no hablaría más sobre ese tema.

Con todos sus efectivos disponibles, el Xerez DFC encara un partido complicado por su situación y por el nivel que están demostrando los jóvenes sevillistas, aunque hasta el momento sólo hayan sumado un punto. David Campaña tiene a sus órdenes un bloque muy joven, con calidad y bien preparado físicamente. Pero no estarán solos para buscar un triunfo balsámico, estarán arropados por toda una 'marea azulina', integrada por casi 600 aficionados que dará color a la grada.

En cuanto al once, David Sánchez podría darle un giro para buscar más profundidad y mayor presencia en ataque y una de las principales dudas radica en la portería. Matías Ramos fue titular en Chapín, se lesionó y Llamas dejó su portería a cero en Bollullos. El argentino ya está recuperado y el técnico debe decantarse por uno de los dos. Oca, que reapareció en Bollullos, también podría salir de inicio. Con 19 viajeros, el preparador xerecista tendrá que hacer un descarte antes del encuentro.