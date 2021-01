El Xerez DFC quiere la 'manita' de victorias consecutivas ante el Arcos

El Xerez DFC, segundo clasificado del subgrupo A de Tercera División, quiere más. No hay quinto malo y en el Antonio Gallardo busca su 'manita' de triunfos de forma consecutiva ante el Arcos. Los azulinos pretenden prolongar su momento dulce y encadenar su quinto encuentro ganando tras derrotar a Los Barrios, Rota, Cabecense y Lebrijana.

Muy lejos quedan ya los malos momentos y la ilusión y la euforia han regresado a la afición. Y tiene motivos para ello, ya que el cuadro de Pérez Herrera, además de sumar doce de doce, ha logrado dejar su portería a cero en tres oportunidades y ha logrado diez goles en las cuatro citas que lleva sin perder.

El trabajo iniciado el pasado verano por el jerezano comienza a dar sus frutos. El Xerez DFC ha comenzado a mostrar su mejor versión y las señas de identidad de todos los equipos del preparador jerezano.

En línea ascendente, es probable que el entrenador azulino no toque mucho el once pero también es posible que realice al menos dos cambios. Máyor está en la lista de convocados, pero arrastra problemas musculares desde el calentamiento del encuentro del pasado sábado ante la Lebrijana y no ha podido entrenar con normalidad junto al resto de sus compañeros.

Antonio Sánchez tiene todos los números en su haber para salir de inicio. El ariete necesita minutos para reivindicarse y el técnico se los puede conceder en la que fue su casa durante dos campañas.

Variables en defensa

Atrás, es llegan las dudas. Pérez Herrera se puede decantar por mantener a los mismos zagueros de la pasada jornada, pero también puede hacer uno o dos cambios. Por un lado, Edet es probable que regrese al once titular en lugar de Junior Tombini y por otro, que Adri Rodríguez adelante su posición a la medular. En ese caso, Curro Rivelott no saldría de inicio, pero su buen papel le avalan para seguir entre los once elegidos.

El resto de la alineación será la misma que tan buen resultado le dio la pasada jornada, con Jacobo y Javilillo en estado de gracia pegados a las bandas.

El canterano Basto deja su puesto en la lista a su compañero Alvarado y vuelve Javi Valenzuela, que se perdió el anterior partido por culpa de un resfriado. Oca y Manu Baeza son bajas.

Los citados son José Manuel Camacho,Marcelo, Fran Ávila, Adri Rodríguez, Bruno Herrero, Jacobo, Goma, Antonio Sánchez, Antonio Bello, Javi Valenzuela, Javilillo, Antonio Jesús, Junior, Máyor, Edet y los canteranos César, Curro Rivelott, Beni, Hugo y Alvarado.

El Antonio Gallardo es un escenario conocido para muchos azulinos. Pérez Herrera dirigió al Arcos y han pasado por allí Oca, Jacobo, Bello, Adri Rodríguez y Antonio Sánchez.

El rival

El Arcos CF encara el encuentro tras dos jornadas sin jugar por culpa del Covid-19 y lo hace con las buenas sensaciones que les dejó su triunfo ante el Antoniano en su última cita en casa.

José Alba 'Bolli' no ha podido estar al frente de la nave durante la semana al estar confinado por contacto directo con un positivo en Covid y su segundo, Fran Garrido, ha sido el encargado de trabajar con un plantel que ha incorporado a tres jugadores esta semana.

El centrocampista ex xerecista Enrique Rivas, Cristian Ruiz y el meta Francisco Javier 'Kaski', procedente del Villamartín se han unido a las filas blancas. Jairo Barroso, segundo portero de los blancos, se ha marchado de la entidad por motivos de estudio y el club ha tenido que firmar a otro cancerbero rápidamente.

El césped del Antonio Gallardo se encuentra en muy buen estado, después del cuidado especial al que ha sido sometido en las últimas semanas por la ola de frío y las últimas lluvias.