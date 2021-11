Darío Guti da la cara tras su fallo ante el Tamaraceite

Dos días después de su fallo delante del portero, Darío Guti sigue dándole vueltas a esa ocasión que, de haberla metido, habría supuesto para el Xerez DFC el 0-1 ante el Tamaraceite en un momento clave del partido, con el segundo tiempo recién iniciado. No fue así y los azulinos ni siquiera pudieron sumar en campo del colista, que lograba el 1-0 a falta de tres minutos para el final.

La jugada la inició Manolo Baeza por la banda derecha, centró y en el área pequeña el ariete xerecista no logró embocar la pelota en la red del equipo canario. "Todavía sigo pensando en esa jugada. Intento rematar, el portero no llega a tocarla y al final la pelota me da en la parte externa del pie y se va por arriba. Comenté con los compañeros la jugada y me han dicho que todos fallamos en algún momento. Te da pena por todo, por los compañeros, por el cuerpo técnico, por los aficionados que se desplazaron allí a Canarias y estás deseando que llegue otro partido para devolverles ese apoyo", señala.

Guti cree que el equipo estuvo "bien en la primera mitad, ellos no salían de su campo y nosotros no supimos aprovechar nuestras oportunidades". La situación cambió en la reanudación y el 1-0 llegaba sin apenas tiempo para reaccionar. "El trabajo del equipo está siendo bueno, es una mala racha", sentencia el delantero.

El punta azulino respeta la opinión de todos, pero afirma que "dimos la cara y corrimos los 90 minutos. Se nos fue todo al traste casi al final, pero entiendo a la afición, a los que apoyan y a los que están disgustados. Sólo pido paciencia, esto del fútbol es muy largo y tiene poca memoria. Hay que estar unidos. Lo que necesitamos ahora es apoyo para sacar esto adelante".

Son cinco derrotas en los últimos seis partidos y hay quien ve el vaso medio vacío. Guti comenta que "miras la tabla y te ves abajo pero tampoco es que estemos con 3 puntos. Entiendo a la afición porque veníamos de ganar por fin en casa y parecía que sacábamos la cabeza y a priori contra el último todos piensan que es fácil y eso es un error porque en esta categoría no se le puede regalar nada a nadie. Estos tres puntos nos habrían dado la vida para afrontar el partido de Copa con más tranquilidad, pero a veces el fútbol es injusto y sufrido".

De lo que no tiene duda el ariete de Vícar es de que el equipo saldrá de este bache: "En el vestuario estamos todos a una, no nos cabe duda de que tenemos un buen equipo y siempre hemos dado la cara. Tenemos esa seña de identidad de ir a muerte arriba, apretar y no esperar. A veces sale bien y otras no".

El jueves, el equipo juega por primera vez en su historia la Copa del Rey, un partido que es "un premio para los compañeros del año pasado y para la afición, es un regalo y sobre todo contra un gran equipo. Ahora mismo lo que estamos deseando es que llegue un partido y comernos el césped".

Por último, explica que será un partido para competir y también para disfrutar: "Sabemos el nivel que tiene el Leganés, pero nosotros vamos a intentar disfrutar con la pelota, jugar sin complejos ni miedo y si conseguimos dar la sorpresa y sacar el partido adelante, pues espectacular e increíble para la afición y para la moral del equipo; y si no, a seguir trabajando porque la liga es lo principal".