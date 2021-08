Daviti: "Quería volver a casa, el tema económico me daba igual"

El Xerez DFC ha presentado este jueves a David Bonilla Díaz 'Daviti', central izquierdo que también puede actuar como lateral y que llega cedido por el Granada CF. El acto de presentación se ha celebrado en el restaurante El Tragabuche, "donde los xerecistas nos sentimos como en casa", ha resaltado Ignacio de la Calle, presidente de la entidad que ha acudido a la presentación junto a David Rodríguez, miembro de la secretaría técnica del XDFC.

El dirigente azulino ha explicado que la llegada de Daviti ha sido, en parte, gracias a las "buenas relaciones que tenemos con el Granada por el fichaje de Beni" y ha añadido que "estamos conformando una plantilla muy ilusionante, como ya hemos podido comprobar en el Trofeo Urta, el otro día en el de El Puerto y en los partidos que hemos disputado y que estamos resolviendo con éxito".

Posteriormente, David Rodríguez entró algo más en detalles de la contratación del jerezano, "central zurdo del año 2002 y con una buena salida de balón". "Ha preferido jugar en Chapín con el equipo de su ciudad rechazando ofertas mejores; cesiones que le iban a aportar económicamente más cosas, pero ha preferido estar aquí en su ciudad", explicaba.

Rodríguez aclaraba que la llegada de Daviti no tiene relación directa con el fichaje de Beni por el Granada, aunque el club se ha servido de la buena sintonía existente entra ambos clubes: "Son dos cosas independientes pero unidas por la buena relación con el Granada. El jugador quería estar aquí y cuando llamamos a la puerta del Granada, ésta se abre. El Granada paga la parte más importante del salario del jugador".

En el turno de preguntas para el joven jugador azulino de 19 años, Daviti explicaba que "quería volver a casa porque llevo desde los 12 años fuera y era la mejor opción, me daba igual el tema económico. Quiero triunfar y quiero hacerlo en casa, seguir aprendiendo de los mejores y estoy muy contento de estar aquí".

Central que puede actuar como lateral izquierdo, apunta que "me gusta ir al corte, tengo buena salida de balón y estoy metido los 90 minutos de partido. Siempre he jugado de central izquierdo, pero también puedo hacerlo de lateral, en la selección y con el Málaga he jugado en esa posición, pero donde más cómodo me siento es en el puesto de central".

Daviti señalaba para terminar que "los compañeros me han recibido muy bien, estoy muy contento en ese aspecto y el míster me comenta que siga trabajando, que va a ser un año bonito. Mis expectativas ahora mismo son pensar en el equipo, seguir aprendiendo de todos mis compañeros e intentar aportar mi granito de arena. Iremos partido a partido".

Campaña de abonados

Posteriormente, Ignacio de la Calle, presidente del Xerez DFC, tomaba de nuevo la palabra para hacer un llamamiento a los aficionados para que se abonen al club. La campaña de socios va viento en popa y la cifra se acerca a los 3.000 socios: "Prometimos una etapa ilusionante y la campaña marcha a muy buen ritmo e incluso algo mejor, pero animamos a todos los aficionados a que se vuelquen con este equipo que está ilusionando en este inicio de pretemporada. Estoy casi seguro de que vamos a cumplir las previsiones y llegar a los 4.000 socios".

En cuanto a los patrocinadores principales de la entidad, explica que "la situación económica es difícil, pero tenemos gestiones muy avanzadas en varios sentidos. Estamos cumpliendo las previsiones en demasía sobre lo que había el año pasado y cuando anunciemos los dos patrocinadores dará pie a que la gente se anime mucho más".

Por último, el presidente ha agradecido a David Rodríguez el trabajo que está realizando en la secretaría técnica como ayudante de José Pérez Herrera en la doble tarea que tiene el míster como entrenador y mánager general: "Ambos están formando una plantilla potente e ilusionante que nos va a dar muchas alegrías a todos". Eso sí, el discurso no varía un ápice: "No cambia en absoluto, el primero objetivo sigue siendo la permanencia".