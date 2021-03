Emmanuel Ibok Edet vive su segunda temporada en el Xerez DFC. Nigeriano de 31 años, salió en el 2008 de su país y recaló en el Atlético Baleares, donde estuvo cuatro temporadas, tres de ellas en Segunda División B. Natural de Lagos, habla ocho idiomas, los cuatro de su país (inglés, yoruba, igbo y hausa), además de francés, turco, portugués y español gracias a su experiencia en los países donde ha jugado.

Miembro de una familia media, antes de salir de su país rumbo a España para jugar en las Islas Baleares militó en varios equipos de su país al tiempo que trabajaba. Fue internacional sub-20 con su selección enfrentándose a España en el Mundial sub-20 de Egipto. Tenía como compañero al ex del Granada Ighalo, así como al que fue futbolista de PSV y Celtic Ibrahim Rabiu. En aquella selección española jugaban Sergio Asenjo (Villarreal), Azpilicueta (Chelsea), Óscar de Marcos (Athletic Club), Ander Herrera (PSG), Dani Parejo (Villarreal), Jordi Alba (Barcelona) o el ex del Xerez CD Aarón Ñíguez (Málaga).

El central del Xerez DFC recuerda con cariño aquellos tiempos en los que pudo coincidir con futbolistas que luego han llegado muy alto en el panorama internacional. Edet también cuenta con experiencia en otras ligas. Militó en el Floriana y en el Naxxar Lions de la liga maltesa y posteriormente recaló en el Aves portugués. También tuvo una corta estancia en Francia y Turquía y antes de recalar en el Xerez DFC jugó en el Plasencia y en el Diocesano, con ambos equipos en Tercera.

En racha "Llevamos diez partidos seguidos sin perder y en los últimos ocho sólo hemos encajado un gol. A nivel defensivo, el equipo está muy fuerte"

Unión "En los malos momentos, el equipo siguió haciendo lo mismo, el mismo ambiente en el vestuario, este grupo es una familia"

Los Barrios "Tiene jugadores muy jóvenes y aunque no están en su mejor momento es un equipo peligroso"

Afición "Jugar sin público no tiene gracia, te sientes raro. Es una alegría saber que vamos a contar con el apoyo de nuestros aficionados"

Adaptado a la vida en Jerez, comparte piso con otros dos compañeros, y desde la campaña pasada es uno de los fijos en la defensa del Xerez DFC. Esta temporada ha jugado 12 partidos, siendo titular en diez de ellos. El central nigeriano afirma que el equipo llega a este último tramo de la primera fase “en muy buen momento. Llevamos diez partidos seguidos sin perder y en los últimos ocho sólo hemos encajado un gol. A nivel defensivo, el equipo está muy fuerte, somos un colectivo y vamos todos a una", explica.

La última derrota de los azulinos fue en la primera vuelta en casa contra el Antoniano. A partir de entonces, los de José Pérez Herrera despegaron y mantienen una gran línea de resultados: “Pasamos un momento malo, pero a raíz de la victoria en Los Barrios hemos ido de menos a más y nuestro momento actual es muy bueno”. Y para Edet, la clave estuvo en que “cuando pasamos la mala racha el equipo siguió igual, creímos en la idea del entrenador y el ambiente en el vestuario fue el mismo, la misma alegría y la misma fuerza. Somos como una familia, yo creo que ahí es donde está la clave de la buena temporada que estamos haciendo, el equipo es fuerte porque somos uno”, relata.

Con la clasificación entre los tres primeros ya en el bolsillo, el central advierte de que no por eso hay que relajarse. Al contrario, explica que “estos dos partidos que nos quedan hasta el final de la primera fase hay que afrontarlos como si fueran dos finales. Estamos primeros y queremos seguir ahí, pero sobre todo hay que lograr los máximos puntos posibles para pasar bien a la segunda fase”.

Este domingo llega a Chapín la UD Los Barrios, un equipo que cuenta con varios jugadores africanos muy jóvenes y que pueden dar que hablar bastante en próximas temporadas. El partido, además, contará con 800 espectadores en la grada. Respecto a lo primero, Edet indica que “es un rival con jugadores muy jóvenes, creo que tiene varios senegaleses, hablamos en el partido de ida en francés y creo que son de allí. No están en su mejor momento, pero es un equipo peligroso”. Y en cuanto a la afición, explica que “es un plus poder contar con nuestros aficionados. El fútbol sin afición en la grada no tiene gracia. El jugador siempre da un poco más cuando es animado por sus aficionados. Es una gran alegría poder contar con ellos porque van a ser importantes”.