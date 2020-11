Fran Ávila: "Tuvimos ocasiones para ganar"

Fran Ávila, lateral izquierdo del Xerez DFC, valoró positivamente el punto que el equipo azulino logró en el Alfonso Murube de Ceuta, aunque tiene la sensación de que los xerecistas dejaron vivo a un rival que "en su campo siempre es muy difícil de batir".

El sevillano apuntó que "hemos tenido las suficientes ocasiones para sacarlos tres puntos, al menos ese es mi punto de vista" ante un Ceuta que, en apariencia, no acusó demasiado los días de parón por los tres casos COVID en su plantilla. "Ha sido un partido muy competido, aquí en el Murube siempre es difícil rascar algún punto, ha sido el partido que nos esperábamos", confesaba el defensa.

Y es que pese a que la plantilla de José Juan Romero Gil pasó diez días confinada por los casos de coronavirus "nosotros sabíamos que iban a competir y más en su casa. Sabíamos que jugase quien jugase lo iban a hacer bien, el Ceuta tiene jugadores con mucha experiencia, además de gente que viene de los filiales".

El lateral fue una auténtica pesadilla para los hombres de banda derecha del Ceuta, ya que se prodigó una y otra vez en ataque formando dupla con Bello, sobre todo en la segunda mitad. Ávila lamentó "no haber tenido fortuna para meter alguna", al tiempo que señalaba que "con Bello me entiendo muy bien desde el primer minuto que nos juntamos. Hemos hecho daño por la banda izquierda, pero no hemos tenido la fortuna esta vez de meter alguna. Vamos a seguir trabajando día a día, que es lo que toca".

Por último, también valoró el hecho de dejar la portería a cero por segunda semana consecutiva: "Eso es algo a nuestro favor, si no te hacen gol al menos sumas un punto. Es difícil dejar la portería a cero dos semanas consecutivas y estamos contentos".