Ignacio de la Calle y toda su junta directiva se ha presentado este jueves en Chapín y ya trabaja en pos del Xerez Deportivo FC con un mandato para los cuatro próximos años. En una sala de prensa repleta con miembros de la directiva saliente y del consejo asesor que va a ayudar a la candidatura entrante, se ha llevado a cabo el traspaso de poderes entre Rafael Coca y el nuevo dirigente azulino.

Su primer mensaje fue "agradecer" a la junta directiva saliente el trabajo realizado, "prometieron una cosa cuando entraron y lo han cumplido. Has sido un gran presidente", le comentó a Rafael Coca. E interpeló a los socios y a la sociedad jerezana para que se vuelque en la campaña de abonos: "Somos el primer equipo de la ciudad y pedimos a los jerezanos que nos apoyen".

La nueva junta directiva tendrá este viernes su primera reunión con importantes asuntos que tratar. El primero, el presupuesto con el que va a contar José Pérez Herrera -que va a compatibilizar el banquillo con el puesto de mánager general- para la confección de la plantilla; así como el pago de la nómina pendiente a los jugadores; además de otras cuestiones también importantes como la próxima campaña de abonados, patrocinadores y personal del club, como la situación de Edu Villegas, que ha citado a los medios el lunes en Chapín, presumiblemente para anunciar su marcha de la entidad tras ocho años en el club, cuatro como jugador y los últimos cuatro como director deportivo.

A este respecto, Ignacio de la Calle ha comentado que quiere "convencer a Edu" para que se quede. "He hablado con él y me merece un respeto enorme, es un profesional como la copa de un pino. Ha sido un futbolista enorme y una persona que ha impulsado los valores de este club. Hemos pensado en otra fórmula a través de un máganer deportivo y Edu encaja en este equipo, tiene contrato y quiero convencerlo para que siga. Mientras no anuncie que no sigue en este equipo, sigue y yo quiero que siga".

¿Con qué funciones? "He hablado con Eduardo y le he dicho que tengo que tener una reunión con José Pérez Herrera y saber qué enfoque y qué encuadre podría tener dentro de este club. Aún no lo sabemos, estamos tomando posesión. Pero Eduardo es un baluarte dentro de este club, con mucho valor".