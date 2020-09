El Xerez Deportivo FC ha presentado este martes a Javier Gutiérrez Salmerón 'Javilillo' y Manuel González Baeza en la sala de prensa del Municipal de Chapín en un acto que ha contado con la presencia de Edu Villegas, director deportivo de la entidad, y un representante de Talleres Andaluci, patrocinador del club. Veteranía, la de Javilillo (30 años), y juventud (19 años tiene Baeza) y la misma ilusión por ayudar al equipo a conseguir los objetivos esta temporada.

Javilillo afirmaba en su presentación estar "muy contento por el trato recibido hasta el momento e ilusionado. Tengo muchas ganas de iniciar esta temporada. Llevo poco tiempo, pero veo mucha implicación, veo gente que es humilde y trabajadora, ya tenía algunas referencias. Y luego, la masa social del club, que es bastante grande". Precisamente, contar con una afición tan numerosa y tener la posibilidad de jugar en Chapín es algo que "a los jugadores siempre nos gusta: estar en sitios así, donde se sienta el fútbol y este sitio es idóneo".

El atacante se ha adaptado bastante bien y asegura que el recibimiento ha sido muy bueno por parte de sus nuevos compañeros: "Conocía a algunos de haberme enfrentado o de haber tenido un pasado con ellos como con Antonio Bello. La gente me ha recibido con los brazos abiertos, gastando bromas... Aquí en Cádiz tenéis eso metido dentro y la verdad es que no me está costando nada de trabajo adaptarme".

Tampoco le asusta la presión: "Cuando uno acepta este reto sabe lo que hay. El año pasado estuve en el Jaén, que también es un club con una masa social importante y no es una cosa que me preocupe, es algo que ya he tenido años atrás, tanto en mi casa, en El Ejido, como en otros clubes. Es un reto para mí y me gusta tener esa responsabilidad en el campo".

Por su parte, Baeza, formado en la cantera del Real Betis Balompié, manifestó estar "muy contento por el trato recibido por el club. El proyecto de futuro que me han propuesto lo acepté sin dudas y estoy deseando empezar la competición para dar el máximo rendimiento. Espero aportar y aprender de los compañeros que tienen más experiencia".

Para Baeza, llegar al Xerez DFC es "un paso muy grande, importante, y me va a servir para coger mucha experiencia y aprender de compañeros que han jugado en Segunda y Segunda B".

También señaló que José Pérez Herrera "me está dando mucha confianza" tras los primeros días de entrenamientos y cree que "jóvenes como Basto, Juli, Curro y los demás están teniendo un rendimiento muy bueno en los entrenamientos y creo que alguno incluso puede tener minutos en el primer equipo. El entrenador está dando mucha confianza en los jugadores jóvenes y eso es muy bueno".