-José, este sábado sí parece que al fin volvéis después de casi dos semanas sin jugar.

-Sí, y con más ganas aún si cabe. Se ha alargado una semana más la espera. Adaptándonos un poco a lo que se va dando. Tuvimos que cambiar un poco la planificación. Nos centramos en el Antoniano y afrontándolo como nos viene. Son situaciones con las que hay que convivir teniendo en cuenta la situación general que estamos viviendo todos.

-Teniendo en cuenta que tenéis tres partidos en ocho días, ¿su idea es la de repartir minutos?

-Nos vamos a centrar en el partido a partido, como se suele decir habitualmente. El Antoniano es lo importante porque es el partido más cercano y vamos a ir a por los tres puntos sin pensar en el miércoles. El partido en el que hay que centrar todas las energías es el del Antoniano y no vamos a mirar si hay o no rotaciones, en principio no hay nada planteado y los que jueguen será porque entendemos que son los que están más preparados para este encuentro.

-Llega el Antoniano, que es colista y alguien puede pensar que es el rival propicio. ¿Partido trampa?

-La experiencia nos dice que somos once contra once. Al final, todos los rivales van a competir y mirar si van últimos es distraernos y jugar con verdades relativas, porque ellos estarán trabajando para romper esa dinámica lo antes posible y lo antes posible es este domingo. Así que no vienen aquí a perder o a aguantar un chaparrón, sino a hacer su partido, a intentar rascar algo, a hacerse fuertes como equipo, a dificultarnos las cosas y a intentar sacar algo positivo que les refuerce de cara al futuro. No podemos pensar que vienen a entregar el partido ni esperar a ver cuántos le caen o no le caen. Si lo consiguen, saldrán reforzados anímicamente.

-Habéis entrenado por primera vez en el Anexo tras su resiembra. ¿Cómo está?

-Es el primer día, ha llovido y no sabemos si el campo está blando por eso. Vamos a esperar unos días, porque el lunes y el martes entrenaremos también ahí. La sesión ha sido liviana, de activación y estrategia y vamos a esperar a ver cómo evoluciona para hacer una valoración con más argumentos.

-¿Hasta qué punto es importante sumar estos 9 puntos en estos tres partidos consecutivos?

-Los nueve puntos valen igual si se juegan en 20 días a que se jueguen en ocho. Pero, el factor anímico de conseguirlos en poco tiempo nos puede servir para coger esa confianza que quizá nos falta para llegar a la excelencia. Pero no pensamos en eso, sino en el partido del Antoniano para no dispersarnos.

-Con la baja de larga duración de Álex Padilla, ¿le ha solicitado al club la posibilidad de reforzar el equipo?

-Lo consultamos en su día cuando supimos que lo de Álex iba para largo, lo hablamos y, conociendo la situación general, el club notificó que prácticamente era imposible hacer ese esfuerzo. Nos vamos a basar en las líneas de trabajo que tiene el proyecto y vamos a confiar en gente de la cantera y jugadores como Hugo y Juanma, del juvenil, que completarán esa posición y competirán por minutos y aprovechar sus oportunidades.

-¿Qué le parece que Los Barrios haya solicitado a la Andaluza que les dé por ganado el partido que se tiene que disputar en Conil?

-Estamos en medio. A nosotros nos dijeron que no se podía jugar y luego nos han notificado que jugásemos martes o miércoles, seguimos los pasos que la Federación nos dicta. En otras guerras u otras movidas no entramos porque no van con nosotros. Lo que tenemos claro es que la mejor manera de sumar puntos es hacerlo en el campo.