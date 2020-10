José Manuel Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, confesó tras la derrota del equipo en Lebrija irse "con cara de tonto" al considerar que los azulinos merecieron mucho más en un partido en el que el meta de la Lebrijana tuvo una gran actuación, parando incluso un penalti a Antonio Bello. Herrera se mostró tranquilo porque el XDFC generó numerosas ocasiones y apuntó que el aspecto a corregir para futuros partidos será "la definición".

El técnico jerezano señalaba tras el partido que "nos vamos de aquí con cara de tontos después de haberlo puesto todo en el campo, después de por momentos haber avasallado al rival y acorralado en su área". El preparador azulino explicó que "después de generar numerosas llegadas, ocasiones e incluso un penalti fallado nos hace irnos de aquí con rabia y ese coraje de los que tenemos que resarcirnos rápidamente, porque veníamos con ganas y hemos hecho el trabajo para merecer mucho más".

José Herrera aseguró que no tenía "nada que reprochar" a sus jugadores. "Les he comentado que nos tenemos que ir con la cabeza alta y que éste es el camino, todos los partidos no van a ser como el de hoy, el rival ha tenido un alto porcentaje de acierto, una efectividad tremenda. Pocas veces ocurre que en dos o tres llegadas te hagan dos goles. La Lebrijana ha tenido ese acierto, sabemos que en su campo es un equipo que se defiende muy bien, que saben jugar los partidos y que si se ponen por delante son difíciles de doblegar".

Además, elogió la capacidad de reacción de su equipo, inconclusa por la falta de acierto. "Incluso así nos hemos repuesto, con el 2-0 nos hemos metido pronto en el partido con el gol de Goma y en la segunda parte, la lástima ha sido errar el penalti faltando 35 minutos, que es cuando mejor estábamos y hubiera sido un golpe anímico al rival. El equipo lo ha seguido intentando, aunque es verdad que al final nos ha faltado más tranquilidad por esa ansiedad de querer llegar rápido a portería y hemos fallado pases y situaciones que del 80 para atrás no habíamos fallado. Nos vamos orgullosos de los chavales, no se les puede reprochar nada y sólo nos queda levantarnos rápido para el próximo partido", apuntó.

De esta forma, el entrenador azulino apuntó que al equipo le faltó "Acierto, y también el partido del portero, ha tenido una gran actuación y ha estado acertado, parecía que sacaba manos de todos lados. Es mérito del rival. Nosotros hemos trabajado para generar llegadas y que esas llegadas sean de peligro y ocasiones de gol y cuantas más tengamos más porcentaje habrá de marcar. Sin embargo no ha caído de nuestro lado. Hemos generado constantemente, hemos tenido numerosas ocasiones y no hemos tenido ese acierto que sí ha tenido el rival en las pocas que ha tenido".

De la Lebrijana, abundó: "Es un equipo que en su campo se hace muy fuerte, muy solidario, que intenta aprovechar sus oportunidades, con las ideas muy claras y con el carácter que Asián imprime a sus equipos. Sabíamos que si se ponían por delante iba a ser muy difícil. Se encontraron en ese saque de esquina con el gol y el segundo nos puso las cosas más difíciles. De todas formas, si tiene ese porcentaje de acierto todo el año sería un equipo de 'play-off'. Ya sabíamos que aquí iba a ser difícil, un rival muy combativo, lo que esperábamos".

El técnico comentó también que los penaltis se ensayan durante la semana y que el aspecto a corregir es "el acierto y la definición. Si normalmente jugamos como hoy, lo que hay que corregir es el acierto, la definición, habrá partidos que estaremos más acertados y otros que no. También es mérito del rival defender esas acciones o del portero, que ha parado un penalti. Trabajamos semanalmente los penaltis, no es algo casual o esporádico, trabajamos en esa parcela. No hemos tenido ese acierto y quizá habrá partidos que hagamos menos y venzamos. Lo hemos dado todo y estamos tranquilos, si le damos continuidad al trabajo y no nos afecta, las victorias tienen que caer por su propio peso", manifestó.

Por último, explicó el cambio de Goma: "Queríamos jugar con dos puntas para tener más presencia en el área ya que estábamos consiguiendo muchos centros y tampoco queríamos romper el equilibrio del equipo, que estaba siendo muy compacto, y aprovechar el juego aéreo de Máyor y Antonio. Alguien tenía que ser el sacrificado y es normal, al final tenemos cinco cambios y hay jugadores importantes que se han quedado fuera. Siempre intentamos mejorar, Goma estaba haciendo un buen partido pero queríamos un plus de gente fresca que nos diera ese arreón en los últimos minutos".