José Manuel Pérez Herrera, entrenador del Xerez Deportivo FC, no se fía del Puente Genil a pesar de que su equipo afronta la vuelta de cuartos de la Copa RFAF con la ventaja que consiguió hace unos días en tierras cordobesas gracias al 2-2. El preparador jerezano avanza que habrá varios cambios con respecto al once del pasado martes, algunos obligados por las lesiones de Bello y Adri Rodríguez, pero otros también para dar descanso a algunos jugadores tocados.

-José, eliminatoria no decidida pese al buen resultado de la ida. ¿Cómo lo afrontáis?

-Fue una pena, como dije en el post partido, que nos hicieran el empate en ese saque de esquina después de haber dominado gran parte del encuentro. Nos vinimos con un empate cuando pudo ser una victoria, pero igualmente la eliminatoria iba a seguir abierta. Perdimos esa ventaja de que cualquier empate nos valiera, así que tenemos que salir con nuestras bazas al igual que hicimos allí y esa va a ser la intención.

-¿Sin confianzas entonces?

-Está claro. No podemos confiarnos ante ningún rival y menos contra un Puente Genil que sabemos las armas que tiene. Es un equipo que ya demostró el otro día el potencial que tiene.

-Los dos goles del Puente Genil fueron en acciones a balón parado. ¿Las han analizado?

-Las teníamos analizadas incluso de antes. Sabíamos que es un arma fuerte del rival. También es verdad que en la primera jugada tanto a Camacho como a Oca les molesta un foco y no ven bien a la hora de despejar y genera esa segunda jugada. El Puente Genil es un equipo que constantemente mete los saques de banda en el área y eso es muy difícil de defender por mucho ímpetu y concentración que le pongas, porque se pueden generar segundas jugadas. Hemos analizado esa jugada y otras que no acabaron en gol. El segundo fue un golazo, más acierto del rival que error nuestro. Sí hemos hecho hincapié esta semana para evitar el mayor número de faltas cerca del área, saques de esquina o de banda cerca de nuestra área.

-Les vale tanto el empate sin goles o a uno para pasar.

-No pensamos que estemos clasificados ni hemos comentado que algún empate nos pueda valer. Vamos a salir al campo a ganar el partido. El Xerez tiene que tener esa mentalidad sea el rival que sea y el campo que sea. Como en Puente Genil, hay que tener esa personalidad y esa identidad, que la afición se sienta identificada con su equipo en todo momento. La intención es ir a por la victoria.

-Hablando de la afición, va a ser importante tener el calor de los aficionados varios meses después aunque sea con aforo reducido.

-Tengo entendido que quedan bastantes entradas por vender. El equipo el otro día dio un ejemplo de entrega y esfuerzo y creo que la mejor manera de recompensar ese esfuerzo es que ahora en casa tengamos esa mínima presencia de 700 aficionados, que es lo máximo que nos permite el protocolo. Sería importante que se complete ese cupo y que entre todos se consiga el pase.

-¿Que Salerm se espera?

-Al estar la eliminatoria abierta, tienen que ir a por la victoria, va a ser un equipo que va a ir a ganar. Es un rival que a nivel ofensivo tiene esa personalidad que ya demostró la pasada temporada tanto en su campo como fuera. Va a ser un partido muy abierto al igual que la ida. Cualquiera puede pasar. Será importante no cometer errores.

-Tanto la ida como la vuelta son partidos oficiales que le impiden repartir el número de minutos en la plantilla, al contrario de lo que puede hacer en cualquier amistoso. Teniendo en cuenta esto, ¿habrá muchos cambios con respecto al equipo del pasado martes?

-Tiene más perjuicios, porque con la intensidad que plasmaron los jugadores en el campo, al final, esas ganas han repercutido en lesiones. Nos ha afectado tener que parar tan pronto a ciertos jugadores que estaban cogiendo la contra. Perdemos efectivos de cara a este partido de vuelta y también paran de cara a la preparación de la Liga, que cada vez está más cerca. Luego, es también una oportunidad para que los jugadores jóvenes que están con nosotros demuestren que son válidos para estar aquí.

-...

-Tenemos que conjugar que hay bajas, que hay que dar descanso porque sería mucha acumulación de minutos y esfuerzos en cinco días cuando apenas llevamos ocho o nueve sesiones. Hay que hacer un puzle e intentar que el equipo no pierda esa competitividad ni esa mezcla de juventud y experiencia. Intentaremos sacar un once lo más competitivo posible, pero estoy tranquilo tras ver entrenar al equipo esta semana. Vamos a hacer variaciones por diferentes cuestiones: por dar descanso, por no cargar a ciertos jugadores y ponerlos en riesgo, por lesión y también por decisión técnica. El puesto no lo tiene asegurado nunca nadie, hasta última momento estamos con esa incertidumbre y ni ellos mismos lo saben, para que tengan esa sensación de que tienen que estar concentrados y en tensión hasta justo antes del partido.

-¿Descartados Bello, Adri y Padilla?

-Bello y Padilla sí están descartados al cien por cien y con Adri tenemos un pequeño haz de luz, pero vamos a ser precavidos porque más vale ser cautos. Ha sido una semana complicada y a ver si tenemos normalidad con un sitio donde entrenar fijo porque esta semana ha sido bastante movida en ese aspecto. El lunes entrenamos en La Granja; el martes Puente Genil; miércoles, Anexo, que está en unas condiciones lamentables y se lesiona Padilla por lo mismo; el jueves en Guadalcacín; y viernes La Juventud. Cinco campos distintos en cinco días y con el desgaste que hicimos en Puente Genil, eso merma físicamente al jugador porque está cambiando constantemente de piso, piso que en la mayoría de las ocasiones no es el mejor.

-En ese sentido, ¿cómo ve el estado de La Juventud?

-Pues la verdad, es el mejor campo en el que hasta ahora hemos entrenado, ojalá pudiéramos entrenar más veces. Ahí no tenemos ninguna pega. Viendo cómo están otros campos, con La Juventud nos conformaríamos poder entrenar todos los días. Está en buenas condiciones, con el riego se ha puesto muy rápido.

-¿Qué más se puede hacer?

-No es lamentarnos. Chapín está en cauce, nos han dicho que en un par de semanas podremos entrenar un par de días y también se le va a meter mano al Anexo para que sea un punto de inflexión y sea para siempre. Hay que tener paciencia, 15, 20 días o un mes como mucho para poder tener esa estabilidad donde poder entrenar de manera continuada.